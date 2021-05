¿A qué hora, cuándo y cómo ver la pelea entre Canelo vs. Saunders?

Unificar los pesos medios es el gran reto de Saúl Canelo Álvarez en la pelea que se va a disputar en Arlington, Texas. Enfrente, estará el pugilista británico Billy Joe Saunders , quien tiene en su poder el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría súper peso mediano. Canelo vs. Saunders será el próximo 8 de mayo de 2021 .

El reto de Saunders es mayúsculo . No llega con la vitola de favorito pero manifestó en Reino Unido su deseo de hacer historia y darle una alegría a su país: “ Esto significa todo para mí, todo. Absolutamente todo. Más que dinero, más que fama, más que nada; daría mi vida. Si eso significa que me despido de mis hijos y nunca los volveré a ver, dejaría esta tierra feliz sabiendo que he ganado", comentó.