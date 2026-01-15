NFL Washington Commanders anuncia la construcción de su nuevo estadio La franquicia de la capital estadounidense presumió imágenes de lo que será su nueva casa y que tendrá una capacidad para 70 mil espectadores.

Video Habrá nuevo estadio en la NFL y hay imágenes

Washington Commanders, que no lograron clasificar a los Playoffs esta temporada rumbo al Super Bowl LX, dio una buena noticia pese a ello toda vez concluida la campaña regular y es que anunció la construcción de lo que será su nuevo estadio.

Pese a acabar en la cuarta posición de su división este año, Washington Commanders se une a la innovación de su casa como lo han hecho en años anteriores otras franquicias y lució lo que será el inmueble a estrenarse en 2030, aún con nombre por definir.

El Northwest Stadium es la actual casa del equipo y que antes era conocido como FedEx Field cuya inauguración fue en 1997 y con capacidad para 63 mil espectadores, por lo que el nuevo inmueble tendrá un mayor aforo a partir de 2030.

Washington Commanders anunció que la construcción será realizada bajo la firma de arquitectos HKS, quienes también se encargaron de la edificación del AT&T Stadium en Arlington, Texas, casa de Dallas Cowboys; el US Bank Stadium de Minneapolis, hogar de Minneota Vinkings; y el SoFi Stadium en Inglewood, California, donde juegan los Rams y los Chargers.

Su ubicación estará en el Eje Monumental de Washington DC; es decir, en las inmediaciones de la Explanada Nacional (National Mall) y el cual se extiende desde el Capitolio de Estados Unidos hasta el Monumento a Lincoln.