    Washington Commanders anuncia la construcción de su nuevo estadio

    La franquicia de la capital estadounidense presumió imágenes de lo que será su nueva casa y que tendrá una capacidad para 70 mil espectadores.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Washington Commanders, que no lograron clasificar a los Playoffs esta temporada rumbo al Super Bowl LX, dio una buena noticia pese a ello toda vez concluida la campaña regular y es que anunció la construcción de lo que será su nuevo estadio.

    Pese a acabar en la cuarta posición de su división este año, Washington Commanders se une a la innovación de su casa como lo han hecho en años anteriores otras franquicias y lució lo que será el inmueble a estrenarse en 2030, aún con nombre por definir.

    NFL

    El Northwest Stadium es la actual casa del equipo y que antes era conocido como FedEx Field cuya inauguración fue en 1997 y con capacidad para 63 mil espectadores, por lo que el nuevo inmueble tendrá un mayor aforo a partir de 2030.

    Washington Commanders anunció que la construcción será realizada bajo la firma de arquitectos HKS, quienes también se encargaron de la edificación del AT&T Stadium en Arlington, Texas, casa de Dallas Cowboys; el US Bank Stadium de Minneapolis, hogar de Minneota Vinkings; y el SoFi Stadium en Inglewood, California, donde juegan los Rams y los Chargers.

    Su ubicación estará en el Eje Monumental de Washington DC; es decir, en las inmediaciones de la Explanada Nacional (National Mall) y el cual se extiende desde el Capitolio de Estados Unidos hasta el Monumento a Lincoln.

    El equipo de la NFL anunció que serán los actuales abonados los que tengan preferencia para la adquisición de nuevos abonos y entradas para el año de su inauguración, pues se prevé que la construcción finalice en 2030, pero sin dar una fecha estimada.

