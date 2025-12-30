NFL Escándalo en los New England Patriots Uno de sus jugadores estrella enfrenta cargos por estrangulación.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Última Hora! Escándalo en los New England Patriots de la NFL

Stefon Diggs, receptor de New England Patriots de la NFL, enfrenta distintos cargos ante la justicia de acuerdo a la policía de Massachusetts.

El jugador estelar del conjunto de futbol americano fue acusado por estrangulación o sofocación (delito grave) y agresión con lesiones (delito menor). Los hechos presuntamente ocurrieron el pasado 2 de diciembre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según informa la agencia AP, David Meier, el abogado de Diggs negó por correo electrónico "categóricamente estas acusaciones".

Pero sí explicó que todo sería por una disputa laboral.

"El momento y la motivación para presentar las acusaciones son clarísimos: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado", escribió Meier a AP.

Diggs cuenta con 32 años y es uno de los mejores receptores de la NFL. Ligó del 2018 al 2023 de más de mil yardas. En la actual campaña suma 82 recepciones y 970 yardas.

Los abogados de Diggs ya comparecieron en la corte del condado de Dedham y el jugador tiene ya una audiencia programada para el 23 de enero, dos días antes del juego de campeinato de la AFC.

New England Patriots ya aseguraron el título de la Conferencia del este de la AFC.

En días recientes, Diggs ya había estado en el ojo de huracán mediático luego de que no pasó la Navidad con su novia, la cantante Cardi B, pero ella justamente quien defendió la relación.