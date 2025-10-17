A sus 40 años de edad y con 10 días de entrenamiento con Cincinnati Bengals, el quarterback Joe Flacco llevó a su equipo al triunfo 33-31 ante Pittsburgh Steelers, en el inicio de la Semana 7 de la NFL.

Lo que parecía una noche tranquila para los Acereros ante las carencias de los Bengals, Flacco tomó la responsabilidad ofensiva y mostró que en su brazo aún hay yardas por aire, por delante.

Pittsburgh, por su parte, se llevó un golpe de realidad. Una derrota que no estaba en los planes del coach Mike Tomlin y el también veterano pasador Aaron Rodgers, de 41 años.

En su segundo partido con los Bengals, Flacco tuvo una gran actuación con 342 yardas, con tres touchdowns y cero intercepciones. Por aire, Ja’Marr Chase superó las 100 yardas, con una anotación y 16 recepciones para una marca en el equipo. Chase Brown acumuló más de 100 yardas por la vía terrestre.

Aaron Rodgers sumó 249 yardas, con cuatro touchdowns y dos pases interceptados, los Steelers estuvieron en la pelea, inclusive comenzaron ganando el partido, pero la defensa de acero se quedó en Pittsburgh, al permitir 33 puntos.