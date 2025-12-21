    NFL

    ¡Pittsburgh complica la postemporada de Detroit en la NFL!

    Con un dramático final, los Steelers derrotan 29-24 a los Lions que necesitarán de un milagro para estar en los playoffs.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Pittsburgh Steelers se perfila una vez más a la postemporada y ahora con el triunfo 29-24 sobre Detroit se mantienen de líderes en la División Norte de la Conferencia Americana. Un compromiso que tuvo de todo, castigos, volteretas, balones sueltos y un final dramático.

    Cuando todo parecía que los Lions le sacaban el partido a los Steelers una interferencia ofensiva salvó a Pittsburgh de una derrota. Ante la confusión de la jugada, los oficiales fueron cautos y dejaron en claro la falta de Amon-Ra St.Brown.

    A pesar de 364 yardas y tres touchdowns de Jared Goff, los Lions están cerca de quedar eliminados de la postemporada y no aprovechar los descalabros de Green Bay.

    Pittsburgh, por su parte, se perfiló al triunfo con una destacada actuación de Jaylen Warren con 143 yardas y dos anotaciones. Kennett Gainwell sumó otro. Tal parece que los problemas del coach Mike Tomlin, han quedado atrás.

    Otros resultados de la Semana 16 de la NFL

    • Atlanta Falcons 26-19 Arizona Cardinals
    • Las Vegas Raiders 21-23 Houston Texans
    • Jacksonville Jaguars 34-20 Denver Broncos
