NFL Partidos de hoy jueves 25 de diciembre: Arranca la NFL en su Semana 17 La actividad futbolista tiene un descanso en Navidad, no así el futbol americano que arranca con tres partidos la Semana 17.

Dak Prescott.

El futbol americano de la NFL aprovecha la fiesta de la Navidad para programar tres partidos de la Semana 17, dos de ellos por plataforma de streaming.

El futbol internacional tiene una jornada de descanso, previo al fin de semana en donde en algunos países se reanuda la actividad.

PARTIDOS DE HOY JUEVES 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NFL

Dallas Cowboys vs Washington Commanders: El kickoff es a las 12:00 PM en el Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

Detroit Lions vs Minnesota Vikings: Arranca a las 15:30 en el Centro de México, 16:30 en el Este.