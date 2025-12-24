    NFL

    Partidos de hoy jueves 25 de diciembre: Arranca la NFL en su Semana 17

    La actividad futbolista tiene un descanso en Navidad, no así el futbol americano que arranca con tres partidos la Semana 17.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Dak Prescott.
    Dak Prescott.
    Imagen Getty Images.

    El futbol americano de la NFL aprovecha la fiesta de la Navidad para programar tres partidos de la Semana 17, dos de ellos por plataforma de streaming.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    Purdy brilla con cinco pases de touchdown y 49ers vencen a Colts
    1 mins

    Purdy brilla con cinco pases de touchdown y 49ers vencen a Colts

    NFL
    Duro castigo para jugador de la NFL tras golpear a un fan
    1:17

    Duro castigo para jugador de la NFL tras golpear a un fan

    NFL
    NFL castiga a DK Metcalf por agredir a un aficionados en el juego vs. Detroit
    1 mins

    NFL castiga a DK Metcalf por agredir a un aficionados en el juego vs. Detroit

    NFL
    ¡Pittsburgh complica la postemporada de Detroit en la NFL!
    1 mins

    ¡Pittsburgh complica la postemporada de Detroit en la NFL!

    NFL
    ¡Jahmyr Gibbs y los Lions no se rinden! Anotación para Detroit
    1:39

    ¡Jahmyr Gibbs y los Lions no se rinden! Anotación para Detroit

    NFL
    ¡Segunda escapada de Jaylen Warren a la zona prometida!
    1:27

    ¡Segunda escapada de Jaylen Warren a la zona prometida!

    NFL
    ¡Detroit tiene vida! Se la juega en cuarta y consiguen touchdown
    1:16

    ¡Detroit tiene vida! Se la juega en cuarta y consiguen touchdown

    NFL
    ¡Pittsburgh pone en serios aprietos a Detroit! TD de Jaylen Warren
    1:14

    ¡Pittsburgh pone en serios aprietos a Detroit! TD de Jaylen Warren

    NFL
    ¡La defensiva produce puntos para Pittsburgh!
    1:25

    ¡La defensiva produce puntos para Pittsburgh!

    NFL
    ¡Increíble recepción de Kenneth Gainwell! Pittsburgh lo empata
    2:41

    ¡Increíble recepción de Kenneth Gainwell! Pittsburgh lo empata

    NFL

    El futbol internacional tiene una jornada de descanso, previo al fin de semana en donde en algunos países se reanuda la actividad.

    PARTIDOS DE HOY JUEVES 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

    NFL
    Dallas Cowboys vs Washington Commanders: El kickoff es a las 12:00 PM en el Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

    Detroit Lions vs Minnesota Vikings: Arranca a las 15:30 en el Centro de México, 16:30 en el Este.

    Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: Inicia a las 19:15 en el Centro de México, 20:15 en el Este y 17:15 en el Pacífico.

    Relacionados:
    NFLFutbol