NFL NFL anuncia los partidos internacionales de la temporada 2026 La liga anunció los nueve partidos que se jugarán fuera de Estados Unidos, incluido el de México.

Video NFL Mexico Game 2026: 49ers jugará ante Vikings en el Estadio Banorte

Con el anuncio del Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers en México este 2026, la NFL reveló todos los partidos internacionales que tendrá en su temporada 2026.

A un día de que se anuncie el calendario oficial de la siguiente campaña, la liga de los Estados Unudos continúa su ambicioso plan de expansión global, donde este año se estrenará Francia.

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El histórico encuentro en suelo francés se disputará en el Stade de France, recinto que ha albergado finales de UEFA, Copas del Mundo de la FIFA y grandes eventos de rugby.

España también volverá a ser protagonista. Tras el éxito del primer partido oficial disputado en Madrid en 2025 con Miami Dolphins como ganador ante Washington Commanders en tiempo extra.

Con estos anuncios, la NFL tendrá en 2026 un partido en Australia, uno en Brasil, uno en Alemania, tres en el Reino Unido, uno en Francia y uno en España. Y claro uno en México.

PARTIDOS INTERNACIONALES DE LA NFL EN 2026



En 2026, la NFL tendrá nueve juegos internacionales (la mayor cantidad registrada) que se disputarán en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Hasta este miércoles 13 de mayo, la liga solo había confirmado a Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers en Australia y en días previos soltó más info sobre rivales en otras sedes internacionales.