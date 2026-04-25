Andrés Guardado Andrés Guardado anuncia pick de San Francisco 49ers desde vestidor de Selección Mexicana El seleccionado mexicano estuvo acompañado de Alfredo Gutiérrez y la mascota del Tri.

Video Andrés Guardado anuncia pick del NFL Draft desde vestidor de la Selección Mexicana

El exfutbolista y leyenda de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, cambió el futbol por el futbol americano al formar parte del Draft 2026 de la NFL.

El apodado 'Principito' apareció como vocero de los San Francisco 49ers, una de las franquicias de la NFL con más seguidores en territorio mexicano, para anunciar a Ephesians Prysock como el pick número139 en la cuarta ronda del Draft.

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Andrés Guardado hizo el anuncio desde el vestidor de la Selección Mexicana en el corazón del recién estrenado Estadio Banorte, acompañado por la mascota del Tri y Alfredo Gutiérrez, exjugador de la NFL y embajador de los 49ers.

Tras su retiro del futbol en la Liga MX y la Selección Mexicana, Andrés Guardado regresó a España para formar parte del cuerpo técnico de fuerzas básicas del Real Betis.

MIAMI DOLPHINS TAMBIÉN ANUNCIAN PICK DESDE EL ESTADIO BANORTE

Los 49ers no fue la única franquicia que anunció su selección en el Draft desde la capital mexicana, ya que los Miami Dolphins dieron a conocer a su pick 138, Kyle Louis, desde las afueras del Estadio Banorte de la voz del presidente del club de fans en México, Armando Basurto.