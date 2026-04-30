NFL Mark Zuckerberg y Tim Cook, estarían interesados en comprar a los Seahawks Aunque no hay nada oficial, el nombre de estos dos personajes ha sonado con fuerza para adquirir al actual campeón de la NFL.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Mark Zuckerberg y Tim Cook suenan como posibles compradores de Seattle Seahawks

De acuerdo con reportes surgidos en Estados Unidos, figuras como Mark Zuckerberg y Tim Cook podrían estar entre los candidatos para adquirir a los Seattle Seahawks, una de las franquicias más valiosas de la NFL.

La información señala que ambos empresarios forman parte de un grupo de al menos cuatro potenciales compradores que analizan entrar al proceso de venta del equipo.

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¿Quiénes son Mark Zuckerberg y Tim Cook?

Mark Zuckerberg es ampliamente conocido por ser el creador y fundador de Facebook, mientras que Tim Cook es CEO de Apple, aunque pronto dejará su puesto. Los otros dos personajes que estarían interesados en comprar al equipo todavía se mantienen bajo anonimato.

¿Qué tan real es el interés de Zuckerberg y Cook?

Aunque múltiples fuentes señalan que Zuckerberg estaría considerando una oferta y Cook evaluando sumarse a una propuesta, no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.

Incluso, algunos reportes apuntan a versiones contradictorias, con fuentes cercanas negando el interés directo, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación.

Los representantes de Allen & Co., el banco que gestiona la venta de los Seahawks, así como el vendedor, el patrimonio de Paul Allen, están trabajando en la venta de la organización; sin embargo, por el momento no han hecho comentarios.

¿Cuánto valen actualmente los Seahawks?

En el más reciente listado de la revista Forbes sobre las franquicias más costosas de la NFL, los Seahawks se encuentran en la posición número 14, con un valor de 6.7 billones de dólares.

El equipo ganó recientemente su segundo Trofeo Vince Lombardi de su historia, tras vencer a New England Patriots en el Super Bowl LX por marcador de 29-13.