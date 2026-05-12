NFL NFL revela quién tiene el calendario más difícil y adelanta juegos de 2026 La liga reveló el nivel de dificultad de cara a la revelación de todos los partidos este 14 de mayo.

Video ¿Cuándo se revela calendario de la temporada 2026 de la NFL?

La temporada 2026 de la NFL arrancará el próximo 9 de septiembre y este miércoles 14 de mayo se revelará el calendario completo de partidos de la siguiente campaña.

La decisión de iniciar la temporada en un miércoles, día atípico, abrió la oportunidad del primer partido internacional del año con el San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams el 10 de septiembre en Melbourne, Australia.

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Cabe recordar que para esta temporada 2026, la NFL regresa a México con un partido en el Estadio Banorte. Hasta el momento lo único que se sabe es que 49ers será local ante posiblemente Miami Dolphins o Baltimore Ravens.

NFL adelanta partidos importantes de la temporada 2026



Como es habitual en la semana en que se da a conocer el calendario, la NFL da avances de algunos partidos que llamarán la atención en los primeros días de la campaña.

Más allá de conocer el rival del campeón Seattle Seahawks, la liga se encargó de revelar el primer Thursday Night Football, también el primer Sunday Night Football, un partido de Thanksgiving Day, así como el posible primer Monday Night Football.

NFL Kickoff: Seattle Seahawks vs. rival por anunciar, miércoles 9 de septiembre

Thanksgiving Day: Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys, jueves 26 de noviembre

Thursday Night Football: Detroit Lions vs. Buffalo Bills, jueves 17 de septiembre - Semana 2

Sunday Night Football: Dallas Cowboys vs. New York Giants, 13 de septiembre - Semana 1

Equipo con calendario más difícil en temporada 2026 de la NFL



La NFL se encargó de prevenir a los equipos de cara a la revelación del calendario de la temporada 2026 este miércoles, al postear en redes sociales el nivel de dificultad que tendrán algunos, esto con base al porcentaje de ganados de sus rivales la campaña anterior.

En este rubro, de acuerdo a la NFL, Chicago Bears tendrá el calendario más complicado con un .550, el segundo lugar es Miami Dolphins con .542 y en tercer lugar Arizona Cardinals con .538.