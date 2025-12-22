NFL NFL castiga a DK Metcalf por agredir a un aficionados en el juego vs. Detroit Los Pittsburgh Steelers sufrirán una dura baja en el cierre de la temporada regular.

La NFL anunció la suspensión de dos partidos para el receptor de Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, luego de verse involucrado en un altercado con un aficionado durante el encuentro ante los Detroit Lions, disputado en la Semana 16 de la temporada regular.

El hecho ocurrió en el Ford Field, cuando Metcalf se encontraba cerca de la banda y sostuvo un intercambio verbal con un aficionado ubicado en la primera fila de las gradas. En imágenes captadas por la transmisión televisiva, el jugador aparentemente realizó un gesto agresivo hacia el fanático, lo que derivó en una investigación posterior por parte de la liga.

Aunque la acción no fue sancionada en el momento por los oficiales del partido, la NFL determinó que el receptor violó la política de conducta que prohíbe cualquier confrontación física o amenaza hacia los aficionados.

Mediante un comunicado, la liga informó que Metcalf fue castigado por “conducta perjudicial para la NFL”, imponiéndole una suspensión de dos juegos sin goce de sueldo por lo que se perderá el cierre de la temporada regular.