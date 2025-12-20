NFL ¡Eagles amarra la División Este con triunfo sobre Washington! Con dos touchdowns de Jalen Hurts y más de 100 yardas por tierra de Shaquon Barkley, Eagles derrota 29-18 a Commanders.

Shaquon Barkley. Imagen Cortesía.

Philadelphia Eagles rompe con el maleficio de la División Este de la Nacional, al lograr dos títulos de manera consecutiva, algo que no ocurría en más de 20 años en el sector. De la mano de Jalen Hurts y piernas de Shaquon Barkley, Eagles doblegó 29-18 a Washington para amarrar su boleto a la postemporada.

El quarterback de Philly sumó dos touchdowns y 185 yardas por la vía aérea, sin intercepción. Barkley alcanzó 132 yardas y una anotación, para superar las 1,000 por la vía terrestre.

Con el triunfo Philadelphia amarra la División, no importando lo que haga mañana Dallas Cowboys que enfrenta a Los Angeles Chargers.

Por Washington, sumaron sus primeros puntos tras un balón suelto de Will Shipley en la patada de salida. Marcus Mariota, el quarterback suplente, no terminó el partido debido a una lesión en el codo. El otro touchdown de Commanders los consiguió Chris Rodríguez en un acarreo de una yarda.