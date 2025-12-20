    NFL

    ¡Eagles amarra la División Este con triunfo sobre Washington!

    Con dos touchdowns de Jalen Hurts y más de 100 yardas por tierra de Shaquon Barkley, Eagles derrota 29-18 a Commanders.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Shaquon Barkley.
    Shaquon Barkley.
    Imagen Cortesía.

    Philadelphia Eagles rompe con el maleficio de la División Este de la Nacional, al lograr dos títulos de manera consecutiva, algo que no ocurría en más de 20 años en el sector. De la mano de Jalen Hurts y piernas de Shaquon Barkley, Eagles doblegó 29-18 a Washington para amarrar su boleto a la postemporada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    ¡Denver aumenta su ventaja a ocho con TD de Harvey!
    1:26

    ¡Denver aumenta su ventaja a ocho con TD de Harvey!

    NFL
    ¡Mal y de malas para los Chiefs! Patrick Mahomes sale con grave lesión
    1 mins

    ¡Mal y de malas para los Chiefs! Patrick Mahomes sale con grave lesión

    NFL
    ¡Cuarto pase de touchdown para Bo Nix! Denver suma seis puntos
    1:47

    ¡Cuarto pase de touchdown para Bo Nix! Denver suma seis puntos

    NFL
    ¡Denver suma siete puntos, tras intercepción a Jordan Love!
    1:18

    ¡Denver suma siete puntos, tras intercepción a Jordan Love!

    NFL
    ¡Terrible lesión para Patrick Mahomes! El quarterback sale del partido
    2:14

    ¡Terrible lesión para Patrick Mahomes! El quarterback sale del partido

    NFL
    ¡Segundo touchdown de Josh Jacobs! Ahora por la vía terrestre
    1:20

    ¡Segundo touchdown de Josh Jacobs! Ahora por la vía terrestre

    NFL
    ¡Denver responde con puntos! Anotación de Lil' Jordan
    1:17

    ¡Denver responde con puntos! Anotación de Lil' Jordan

    NFL
    ¡Increíble atrapada de Josh Jacobs! Green Bay suma seis puntos
    1:16

    ¡Increíble atrapada de Josh Jacobs! Green Bay suma seis puntos

    NFL
    ¡Denver le da la vuelta al marcador! TD de Michael Bandy
    2:05

    ¡Denver le da la vuelta al marcador! TD de Michael Bandy

    NFL
    Resultados Semana 15 de NFL: Ganan Eagles, Broncos y Bills; Chiefs, eliminados
    5 mins

    Resultados Semana 15 de NFL: Ganan Eagles, Broncos y Bills; Chiefs, eliminados

    NFL

    El quarterback de Philly sumó dos touchdowns y 185 yardas por la vía aérea, sin intercepción. Barkley alcanzó 132 yardas y una anotación, para superar las 1,000 por la vía terrestre.

    Con el triunfo Philadelphia amarra la División, no importando lo que haga mañana Dallas Cowboys que enfrenta a Los Angeles Chargers.

    Por Washington, sumaron sus primeros puntos tras un balón suelto de Will Shipley en la patada de salida. Marcus Mariota, el quarterback suplente, no terminó el partido debido a una lesión en el codo. El otro touchdown de Commanders los consiguió Chris Rodríguez en un acarreo de una yarda.

    Cabe destacar que el pateador de goles de campo de Eagles, Jake Elliot, falló tres intentos.

    Relacionados:
    NFLPhiladelphia EaglesWashington Commanders