La Semana 8 de la NFL inició de manera estrepitosa con una paliza inesperada por parte de Los Angeles Chargers 37-10 sobre los Minnesota Vikings en partido realizado en el SoFi Stadium.

A pesar de que se llevó una intercepción, el quarterback de los Chargers, Justin Herbert, se lució una vez más en el campo de juego al completar tres pases de anotación para conducir a los suyos a una holgada victoria.

El primer envío a las diagonales lo conectó con Oronde Gadsden, quien apareció entre dos defensivos para llevarse el ovoide y abrir el marcador en el primer cuarto; mientras que Tre Harris, ya en el segundo , Kimani Vidal acarreó para concretar el segundo touchdown.

En el mismo periodo Herbert conectó con Ladd McConkey para el 21-3 en la pizarra ya con su punto extra y, aunque los Vikings se acercaron hacia el final del tercer cuarto al llegar a la zona prometida vía aérea, la diferencia ya era irreversible.

El tercer envío a las diagonales por parte de Justin Herbert lo hizo en combinación con Tre Harris y, con un gol de campo final, los Chargers completaron la humillación sobre los de Minnesota con un marcador final de 37-10.