Fitzgerald sobre racismo: "Nosotros como nación no estamos bien"

“Los acontecimientos de los últimos días han trastornado a Minneapolis y a nuestra nación. La injusticia, la muerte, la destrucción, el dolor, la violencia , las protestas y los disturbios han dejado en claro que nosotros, como nación, no estamos bien. No estamos sanos”, dijo Larry Fitzgerald.

"La ciudad de Minneapolis me enseñó sobre el amor. Me bauticé en la iglesia del Tabernáculo Bautista New Beginnings, aprendí a jugar futbol americano en el parque Rev. Dr. Martin Luther King Jr., y una familia amorosa y una comunidad solidaria me inculcaron valores. Desde que la conozco, Minneapolis ha sido una ciudad de paz, familia y satisfacción”, agregó.