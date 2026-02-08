NFL ¿Dónde se llevará a cabo el Super Bowl LXI? Conoce la sede donde se jugará la Final de la NFL la siguiente temporada en busca de un nuevo campeón.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Dónde se jugará el Super Bowl 2027? Conoce a detalle el calendario de NFL



El Super Bowl 2027 de la NFL se celebrará el domingo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles, la casa de los Chargers y Rams.

PUBLICIDAD

Será el segundo Super Bowl que se realiza en Los Angeles en los últimos 10 años y hará recordar a la primera edición que se jugó en el Coliseum de Los Angeles.

El SoFi Stadium abrió sus puertas en el 2020 y albergará por segunda ocasión este compromiso, tras ser la sede en el 2022. El inmueble tiene capacidad para 70 mil espectadores.

La temporada regular se dará el 10 de septiembre de este año y concluirá el 10 de enero del 2027 . Los playoffs se ponen en marcha del 16 al 18 del mismo mes.

De igual forma, la temporada 'arranca', para los amantes de la NFL cuando se realice el Draft 2026 que tendrá como sede este año Pittsburgh.

Cabe recordar que Bad Bunny fue el artista encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LX, por lo que dio una fiesta latina en el recinto californiano.