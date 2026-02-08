    NFL

    Cuándo empieza la temporada 2026-27 de la NFL

    Terminó la temporada 2025-26 de NFL con el Super Bowl LX y se tiene la fecha en la que iniciará nueva.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Dónde se jugará el Super Bowl 2027? Conoce a detalle el calendario de NFL

    Philadelphia Eagles es campeón del Super Bowl LX para empezar la cuenta regresiva para la temporada 2026-27 que comenzará en unos siete meses aproximadamente.

    El calendario todavía no se ha dado a conocer de manera oficial, pero la temporada dará inicio el próximo jueves 10 de septiembre, es decir, los fans 'sufrirán' una larga espera para poder ver de nuevo a su equipo en el emparrillado.

    FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-27 DE LA NFL


    El NFL Kickoff está estipulado para el 4 de septiembre con partido por definir, pero donde lo único seguro es que será con el campeón reinante de la NFL. Con 18 Semanas por jugar, se estima que el fin de la campaña sea el 4 de enero de 2026.

    • KICKOFF TEMPORADA: 10 de septiembre de 2026
    • FIN TEMPORADA REGULAR: 10 de enero 2027
    • RONDA DE COMODINES: 16 a 18 de enero 2027
    • RONDA DIVISIONAL: 23 y 24 de enero 2027
    • FINALES DE CAMPEONATO: 31 de enero 2027
    • SUPER BOWL LX: 14 de febrero 2026.

    ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ EL SUPER BOWL LXI EN 2027?

    El Super Bowl LXI está programado para jugarse el 14 de febrero de 2027 en el Sofi Stadium de Los Angeles, California.

    Será la segunda vez que el duelo por el trofeo Vince Lombardi se juegue en este recinto californiano. El único y más reciente fue el Super Bowl LVI en 2022 donde Los Angeles Rams derrotó a Cincinnati Bengals.

    MÉXICO REGRESA A LA NFL LA PRÓXIMA TEMPORADA

    La NFL reveló que México volverá a tener partido de temporada regular de la NFL en la campaña siguiente. Se espera que el partido sea a finales de noviembre o inicios de diciembre.

    Los otros partidos internacionales que tendrá la NFL tienen sedes como Australia, Gran Bretaña, España, Brasil.

    RIVALES POR EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2026-27

    Todos los equipos ya conocen a los rivales a los que enfrentarán en el siguiente curso y son los siguientes:

    NFC ESTE

    • Dallas Cowboys

    Local: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens Visitante: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers

    • New York Giants

    Local: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints Visitante: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions

    • Philadelphia Eagles

    Local: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers Visitante: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears

    • Washington Commanders

    Local: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons Visitante: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings
    NFC NORTE

    • Chicago Bears

    Local: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles Visitante: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks

    • Detroit Lions

    Local: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants Visitante: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals

    • Green Bay Packers
    Local: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys Visitante: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams

    • Minnesota Vikings

    Local: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders Visitante: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers
    NFC SUR

    • Atlanta Falcons

    Local: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers Visitante: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders

    • Carolina Panthers

    Local: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks Visitante: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles

    • New Orleans Saints

    Local : Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals
    Visitante : Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants

    • Tampa Bay Buccaneers

    Local : Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams
    Visitante : Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys

    NFC OESTE

    • Arizona Cardinals

    Local: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions Visitante: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints

    • Los Angeles Rams

    Local: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers Visitante: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers

    • San Francisco 49ers

    Local: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings Visitante: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons

    • Seattle Seahawks

    Local: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears Visitante: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers
    AFC ESTE

    • Buffalo Bills

    Local: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens Visitante: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams

    • Miami Dolphins

    Local: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals Visitante: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers

    • New England Patriots

    Local: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers Visitante: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks

    • New York Jets

    Local: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns Visitante: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals
    AFC NORTE

    • Baltimore Ravens

    Local: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers Visitante: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys

    • Cincinnati Bengals

    Local: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs Visitante: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders

    • Cleveland Browns

    Local: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders Visitante: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants

    • Pittsburgh Steelers

    Local: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos Visitante: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles
    AFC SUR

    • Houston Texans

    Local: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills Visitante: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers

    • Indianapolis Colts

    Local: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins Visitante: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings

    • Jacksonville Jaguars

    Local: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots Visitante: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears

    • Tennessee Titans
    Local: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets Visitante: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions
    AFC OESTE

    • Denver Broncos

    Local: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars Visitante: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers

    • Kansas City Chiefs

    Local: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts Visitante: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons

    • Las Vegas Raiders

    Local: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans Visitante: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints

    • Los Angeles Chargers

    Local : Broncos, Chiefs, Raiders, Arizona, Patriots, Jets, 49ers, Texans
    Visitante : Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers.

