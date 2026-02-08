Cuándo empieza la temporada 2026-27 de la NFL
Terminó la temporada 2025-26 de NFL con el Super Bowl LX y se tiene la fecha en la que iniciará nueva.
Philadelphia Eagles es campeón del Super Bowl LX para empezar la cuenta regresiva para la temporada 2026-27 que comenzará en unos siete meses aproximadamente.
El calendario todavía no se ha dado a conocer de manera oficial, pero la temporada dará inicio el próximo jueves 10 de septiembre, es decir, los fans 'sufrirán' una larga espera para poder ver de nuevo a su equipo en el emparrillado.
FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-27 DE LA NFL
El NFL Kickoff está estipulado para el 4 de septiembre con partido por definir, pero donde lo único seguro es que será con el campeón reinante de la NFL. Con 18 Semanas por jugar, se estima que el fin de la campaña sea el 4 de enero de 2026.
- KICKOFF TEMPORADA: 10 de septiembre de 2026
- FIN TEMPORADA REGULAR: 10 de enero 2027
- RONDA DE COMODINES: 16 a 18 de enero 2027
- RONDA DIVISIONAL: 23 y 24 de enero 2027
- FINALES DE CAMPEONATO: 31 de enero 2027
- SUPER BOWL LX: 14 de febrero 2026.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ EL SUPER BOWL LXI EN 2027?
El Super Bowl LXI está programado para jugarse el 14 de febrero de 2027 en el Sofi Stadium de Los Angeles, California.
Será la segunda vez que el duelo por el trofeo Vince Lombardi se juegue en este recinto californiano. El único y más reciente fue el Super Bowl LVI en 2022 donde Los Angeles Rams derrotó a Cincinnati Bengals.
MÉXICO REGRESA A LA NFL LA PRÓXIMA TEMPORADA
La NFL reveló que México volverá a tener partido de temporada regular de la NFL en la campaña siguiente. Se espera que el partido sea a finales de noviembre o inicios de diciembre.
Los otros partidos internacionales que tendrá la NFL tienen sedes como Australia, Gran Bretaña, España, Brasil.
RIVALES POR EQUIPOS PARA LA TEMPORADA 2026-27
Todos los equipos ya conocen a los rivales a los que enfrentarán en el siguiente curso y son los siguientes:
NFC ESTE
- Dallas Cowboys
Local: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens Visitante: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers
- New York Giants
Local: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints Visitante: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions
- Philadelphia Eagles
Local: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers Visitante: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears
- Washington Commanders
Local: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons Visitante: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings
NFC NORTE
- Chicago Bears
Local: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles Visitante: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks
- Detroit Lions
Local: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants Visitante: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals
- Green Bay Packers
Local: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys Visitante: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams
- Minnesota Vikings
Local: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders Visitante: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers
NFC SUR
- Atlanta Falcons
Local: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers Visitante: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders
- Carolina Panthers
Local: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks Visitante: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles
- New Orleans Saints
Local : Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals
Visitante : Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants
- Tampa Bay Buccaneers
Local : Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams
Visitante : Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys
NFC OESTE
- Arizona Cardinals
Local: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions Visitante: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints
- Los Angeles Rams
Local: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers Visitante: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers
- San Francisco 49ers
Local: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings Visitante: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons
- Seattle Seahawks
Local: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears Visitante: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers
AFC ESTE
- Buffalo Bills
Local: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens Visitante: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams
- Miami Dolphins
Local: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals Visitante: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers
- New England Patriots
Local: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers Visitante: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks
- New York Jets
Local: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns Visitante: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals
AFC NORTE
- Baltimore Ravens
Local: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers Visitante: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys
- Cincinnati Bengals
Local: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs Visitante: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders
- Cleveland Browns
Local: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders Visitante: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants
- Pittsburgh Steelers
Local: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos Visitante: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles
AFC SUR
- Houston Texans
Local: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills Visitante: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers
- Indianapolis Colts
Local: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins Visitante: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings
- Jacksonville Jaguars
Local: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots Visitante: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears
- Tennessee Titans
Local: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets Visitante: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions
AFC OESTE
- Denver Broncos
Local: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars Visitante: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers
- Kansas City Chiefs
Local: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts Visitante: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons
- Las Vegas Raiders
Local: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans Visitante: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints
- Los Angeles Chargers
Local : Broncos, Chiefs, Raiders, Arizona, Patriots, Jets, 49ers, Texans
Visitante : Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers.