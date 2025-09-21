Resultados Semana 3 de NFL: Aaron Rodgers hace historia en triunfo de Steelers

Video Figura y campeón de Super Bowl en la NFL será encarcelado

La Semana 3 de la NFL continuó este domingo con una buena victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los New England Patriots por 21-14, un triunfo que estuvo marcado por un hecho histórico.

En este juego, Aaron Rodgers superó a Brett Favre en la lista de pases de touchdown, alcanzando los 509 el domingo y tomando el cuarto lugar en la historia de la NFL.

El mariscal de campo de los Steelers logró este hito al conectar un pase de 12 yardas con DK Metcalf al inicio del segundo cuarto contra los Patriots, dándole a su equipo una ventaja en ese momento de 14-0.

Favre terminó su carrera con 508. Rodgers está a 30 touchdowns de Peyton Manning (539), y muy por detrás de Drew Brees (571) y Tom Brady (649), los líderes históricos.

Cincinnati Bengals 10-48 Minnesota Vikings

Isaiah Rodgers ayudó a que el debut de Carson Wentz como mariscal de campo de Minnesota fuera un gran éxito, estableciendo un récord de los Vikings con dos touchdowns defensivos y forzando tres de las cinco pérdidas de balón de Cincinnati en una paliza de 48-10 el domingo, la peor derrota en la historia de los Bengals.

Las Vegas Raiders 24-41 Washington Commanders

Una ofensiva reconfigurada de los Commanders (casi la mitad de los titulares fueron diferentes a los del partido anterior, incluido el mariscal de campo Marcus Mariota en lugar del lesionado Jayden Daniels) produjo 201 yardas terrestres, 174 solo en la primera mitad, para darle el triunfo a Washington.

Green Bay Packers 10-13 Cleveland Browns

Andre Szmyt anotó un gol de campo de 55 yardas al expirar el tiempo reglamentario y los Cleveland Browns remontaron un déficit de 10-0 con menos de cuatro minutos por jugarse para vencer a los Packers. Los Browns (1-2) rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas que se remontaba a la temporada pasada.

Los Angeles Rams 26-33 Philadelphia Eagles

Jordan Davis bloqueó un intento de gol de campo de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del juego y lo devolvió 61 yardas para un touchdown (la segunda patada bloqueada de los Eagles en el último cuarto) para darle a los Eagles una emocionante victoria sobre Los Ángeles.

Indianapolis Colts 41-20 Tennessee Titans

Jonathan Taylor corrió para 102 yardas y tres touchdowns, y los Indianapolis Colts continuaron con su mejor inicio desde 2009 al vencer a los Titans. Los Colts ahora tienen un récord de 3-0 y han tenido su mejor inicio desde 2009, cuando Peyton Manning los guió al campeonato de la AFC.

Houston Texans 10-17 Jacksonville Jaguars

Trevor Lawrence encontró a Brian Thomas Jr. para una ganancia de 46 yardas, Travis Etienne anotó en la siguiente jugada y los Jacksonville Jaguars resistieron para vencer a los Texans por 17-10 el domingo. Fue la primera victoria de Jacksonville sobre los Texans en casa desde 2017.

