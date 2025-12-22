NFL Purdy brilla con cinco pases de touchdown y 49ers vencen a Colts El quarterback de San Francisco firmó la mejor actuación de su carrera en la victoria 48-27 sobre Indianapolis, manteniendo a los 49ers en la pelea por el primer sembrado de la NFC.

San Francisco 49ers se apoyó en una noche histórica de Brock Purdy para imponerse 48-27 a los Indianapolis Colts en el juego de Lunes por la Noche y mantenerse en la pelea por el primer sembrado de la NFC.

Purdy lanzó cinco pases de touchdown, la mayor cifra de su carrera, al completar 25 de 34 envíos para 295 yardas y una intercepción. Christian McCaffrey fue clave con 117 yardas por tierra en 21 acarreos, además de seis recepciones para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle sumó siete recepciones, 115 yardas y un touchdown.

Con el triunfo, San Francisco (11-4) hilvanó su quinta victoria consecutiva y rompió una racha de cinco derrotas ante Indianapolis, al que no vencía desde 2001. Los 49ers ya habían asegurado su boleto a playoffs tras la derrota de Detroit.

Del lado de los Colts (8-7), Philip Rivers, de 44 años, regresó con 277 yardas, dos pases de anotación y una intercepción, pero el equipo sufrió su quinta derrota seguida, complicando sus aspiraciones de postemporada.

El partido fue de ida y vuelta en la primera mitad. En el complemento, Purdy amplió la ventaja con envíos a Jauan Jennings y McCaffrey, antes de que Dee Winters sellara el resultado con un regreso de intercepción para touchdown en el último cuarto.