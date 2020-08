Ben Roethlisberger revela la gravedad de su lesión

"Hasta donde yo sé, le ha sucedido a la gente común en la calle, por así decirlo", dijo. "Por lo que me han dicho, nunca le sucedió a un quarterback algo de esta magnitud. Creo que hubo al menos otro mariscal de campo que tuvo una así, tal vez dos arrancados, pero no tres. Eso es justo lo que me dijeron".

"No he tenido contratiempos. Se siente realmente bien. Estoy emocionado por eso. De hecho, soy más ligero de lo que he sido desde hace 13 o 14 años. Me siento realmente bien. Me siento fuerte, me siento saludable, me siento joven", concluyó Roethlisberger.