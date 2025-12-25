NFL Dallas Cowboys da regalo de Navidad con triunfo sobre Washington Commanders Dak Prescott lanzó para dos pases de touchdown en la victoria de la estrella solitaria en el trigésimo tercer partido de la NFL en Navidad en la historia.

Video ¡Santa llega para los Dallas Cowboys!

Dallas Cowboys consiguió la victoria en el partido de Navidad de la NFL sobre Washington Commanders por 30-23 con dos pases de anotación de Dak Prescott para Jake Ferguson y KaVontaoe Turpin.

Javonte Williams anotó en un acarreo de cuatro yardas así como tres goles de campo de Brandon Aubrey incluidos dos de más de 50 yardas para la séptima victoria de Dallas Cowboys en la temporada, aunque ya sin oportunidad de clasificar a Playoffs.

PUBLICIDAD

Jacory Croskey-Merritt anotó dos touchdowns y Jake Moody hizo tres goles de campo, uno de más de 50 yardas, para los 23 puntos que consiguió Washington Commanders con foja de cuatro victorias y 12 derrotas y, también, fuera de la postemporada.

Fue el trigésimo tercer partido de Navidad en la NFL desde 1971, cuando hubo dos juegos. Fue el sexto juego de Dallas Cowboys en esta fecha y con saldo de cinco triunfos con el de este jueves y sólo una derrota, ésta ante Philadelphia Eagles en 2006. Para Washington fue su primer juego en Navidad