    NFL

    Dallas Cowboys da regalo de Navidad con triunfo sobre Washington Commanders

    Dak Prescott lanzó para dos pases de touchdown en la victoria de la estrella solitaria en el trigésimo tercer partido de la NFL en Navidad en la historia.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Santa llega para los Dallas Cowboys!

    Dallas Cowboys consiguió la victoria en el partido de Navidad de la NFL sobre Washington Commanders por 30-23 con dos pases de anotación de Dak Prescott para Jake Ferguson y KaVontaoe Turpin.

    Más sobre NFL

    ¡Santa llega para los Dallas Cowboys!
    1:18

    ¡Santa llega para los Dallas Cowboys!

    NFL
    Partidos de hoy jueves 25 de diciembre: Arranca la NFL en su Semana 17
    1 mins

    Partidos de hoy jueves 25 de diciembre: Arranca la NFL en su Semana 17

    NFL
    Purdy brilla con cinco pases de touchdown y 49ers vencen a Colts
    1 mins

    Purdy brilla con cinco pases de touchdown y 49ers vencen a Colts

    NFL
    Duro castigo para jugador de la NFL tras golpear a un fan
    1:17

    Duro castigo para jugador de la NFL tras golpear a un fan

    NFL
    NFL castiga a DK Metcalf por agredir a un aficionados en el juego vs. Detroit
    1 mins

    NFL castiga a DK Metcalf por agredir a un aficionados en el juego vs. Detroit

    NFL
    ¡Pittsburgh complica la postemporada de Detroit en la NFL!
    1 mins

    ¡Pittsburgh complica la postemporada de Detroit en la NFL!

    NFL
    ¡Jahmyr Gibbs y los Lions no se rinden! Anotación para Detroit
    1:39

    ¡Jahmyr Gibbs y los Lions no se rinden! Anotación para Detroit

    NFL
    ¡Segunda escapada de Jaylen Warren a la zona prometida!
    1:27

    ¡Segunda escapada de Jaylen Warren a la zona prometida!

    NFL
    ¡Detroit tiene vida! Se la juega en cuarta y consiguen touchdown
    1:16

    ¡Detroit tiene vida! Se la juega en cuarta y consiguen touchdown

    NFL
    ¡Pittsburgh pone en serios aprietos a Detroit! TD de Jaylen Warren
    1:14

    ¡Pittsburgh pone en serios aprietos a Detroit! TD de Jaylen Warren

    NFL

    Javonte Williams anotó en un acarreo de cuatro yardas así como tres goles de campo de Brandon Aubrey incluidos dos de más de 50 yardas para la séptima victoria de Dallas Cowboys en la temporada, aunque ya sin oportunidad de clasificar a Playoffs.

    PUBLICIDAD

    Jacory Croskey-Merritt anotó dos touchdowns y Jake Moody hizo tres goles de campo, uno de más de 50 yardas, para los 23 puntos que consiguió Washington Commanders con foja de cuatro victorias y 12 derrotas y, también, fuera de la postemporada.

    Fue el trigésimo tercer partido de Navidad en la NFL desde 1971, cuando hubo dos juegos. Fue el sexto juego de Dallas Cowboys en esta fecha y con saldo de cinco triunfos con el de este jueves y sólo una derrota, ésta ante Philadelphia Eagles en 2006. Para Washington fue su primer juego en Navidad

    Dallas Cowboys se despedirá de la temporada con partido en New York ante Giants el domingo 4 de enero, mientras que Washington Commanders lo hará contra Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field.

    Relacionados:
    NFLDallas CowboysWashington Commanders