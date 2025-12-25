NFL Detroit Lions cae ante Minnesota Vikings y se queda sin playoffs Los Vikings se impusieron 23-10 para acabar con el sueño de Lions.

Con la derrota ante Minnesota, Detroit ligó su tercera derrota consecutiva para quedar con marca de 8-8. Imagen Detroit Lions

Los Detroit Lions se quedaron sin oportunidad de avanzar a los Playoffs a l caer 10-23 frente a Minnesota Vikings en la segunda función de la triple cartelera de la NFL en esta Navidad.

Detroit tenían que ganar para mantenerse con vida, sin embargo, sus propios errores, que incluyeron la perdida de seis balones, llevaron a ligar su tercera derrota consecutiva para culminar la temporada que parecía prometedora.

En el primer cuarto fueron los Vikings, que ya están eliminados, que anotaron por medio de Aaron Jones y justo antes del medio tiempo Detoit empató tras la gran recepción de Isaac TeSlaa.

En la segunda mitad siguieron los errores de Lion al entregar balones y en el tercer cuarto Minnesota extendió la ventaja gracias a dos goles de campo.

En el último cuarto el equipo de Detroit se acercó con un gol de campo, pero a minutos del final una carrera de J ordan Addison amplió la ventaja de los Vikings que sellaron la victoria con otro balón recuperado para después anotar otro gol de campo para el 23-10 final.