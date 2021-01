El head coach Bill Belichick de los New England Patriots , rechazó la invitación del presidente Donald Trump para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad por una cuestión de valores, de acuerdo a un comunicado de prensa.

“Recientemente, me ofrecieron la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, la cual me halagó por respeto a lo que representa el honor y admiración por los destinatarios anteriores. Posteriormente, ocurrieron los trágicos hechos de la semana pasada y se tomó la decisión no seguir adelante con el premio.