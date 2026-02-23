NBA Stephen Curry recibe tenis de Bad Bunny y festeja cantando y bailando El basquetbolista de los Warrios de la NBA festejó al recibir los tenis exclusivos del cantante puertorriqueño.

Video Stephen Curry imita a Bad Bunny ¡y canta sus canciones!



El fenómeno de Bad Bunny no deja de invadir el mundo, en especial el de los deportes, como lo fue en el mediotiempo del Super Bowl LX, donde se presento con un espectáculo que quedó marcado para la historia.

Pero tras esa presentación que fue vista en todo el orbe, la presencia del puertorriqueño no dejó de aparecer en distintos recintos deportivos y en boca de diversos jugadores de alto nivel, quienes mostraron su gusto por su música.

El último de ellos fue el jugador de los Warriors de la NBA, Stephen Curry, quien después de recibir el calzado exclusivo del 'Conejo Malo' no perdió la oportunidad de festejarlo al más puro ritmo de sus canciones.

Una vez con sus nuevos Badbo 1.0 en las manos, la estrella de Golden State se puso a cantar y tararear dos las canciones con las que Bad Bunny se presentó en el Super Domingo de la NFL, Debí Tirar Más Fotos y Tití Me Preguntó, video que en poco tiempo se hizo viral en redes sociales.