    Los Tigres del Norte regalan sombrero a Stephen Curry de la NBA

    El jugador de Golden State Warriors no estará en el All-Star Game 2026.

    Por:Juan Regis
    La estrella de la NBA, Stephen Curry, recibió un inolvidable regalo de parte de Los Tigres del Norte, legendaria agrupación mexicana que radica desde hace años en Estados Unidos.

    Los cantautores mexicanos tuvieron la oportunidad de ir al backstage del Chase Center, casa de los Golden State Warriors, para entregar un sombrero personalizado en color negro al ídolo del conjunto californiano.

    El video forma parte de uno de los recuerdos más preciados por Los Tigres del Norteo a propósito de su visita al estadio como parte de su gira de conciertos en este 2026.

    "Gran recuerdo en el Chase Center. Conociendo estrellas del basquetbol… y claro, no se podían ir sin su sombrero.

    "Este 20 de febrero volvemos a ese mismo escenario para compartir nuestra música y nuestra historia con ustedes prepárense porque será una noche de las que se quedan en el corazón", se lee en la publicación de la agrupación.

    STEPHEN CURRY SE PERDERÁ EL ALL-STAR GAME 2026

    Stephen Curry no tendrá participación en el Juego de Estrellas de la NBA de este 2026 por una lesión en su rodilla derecha que le ha provocado ausentarse en los últimos cuatro juegos con Warriors.

    Curry se perfilaba para su duodécima participación en el All-Star Game de la NBA donde aparecía en el equipo conformado por LeBron James, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell.

    Tras su baja definitiva, la NBA encontró en Brandon Ingram, de los Raptors, como su suplente. El alero promedia 22 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido.

