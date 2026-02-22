Basquetbol ¡Histórico LeBron James! Supera 43 mil puntos en temporada regular A sus 41 años, el basquetbolista de los Lakers establece marca de puntos dejando a leyendas como Kareem Abdul Jabbar y Karl Malone.

Video ¡43 mil veces LeBron James! Establece marca en NBA

El basquetbolista LeBron James sigue estableciendo marcas en la NBA y esta noche en un partido ante Boston Celtics superó los 43 mil puntos en temporada regular. El número 23 de los Lakers terminó el compromiso con 20 puntos, cinco asistencias, dos robos y un bloqueo en 34 minutos.

Los Lakers perdieron 89-111 ante los Celtics.

LeBron James está a la caza de alcanzar los 1,600 partidos de temporada regular, ya que se encuentra a 12 cotejos de superar a Robert Parrish con 1,611 compromisos que logró con Boston Celtics.