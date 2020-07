"Enfrentamos mucho racismo, mucha injusticia social, mucha brutalidad policial, no solo en mi vecindario, no solo con los afroamericanos, sino con las personas de color", dijo James al término del juego de Lakers ante Clippers.

En los dos juegos de este jueves, Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers, todos los jugadores pusieron rodilla en el suelo mientras se entonaba el himno de los Estados Unidos, aunque en la televisión no se transmitió.