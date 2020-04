Los Celtics sostienen conferencias repletas de estrellas

Ainge dijo que está intentando alistarse para el Draft de la NBA y mantiene las esperanzas de que regrese la temporada. Si tiene que ser sin público, “no sería tan divertido, no es lo ideal”, consideró.

“Pero es mejor que no jugar”, comentó y agregó que ha visto partidos emocionantes de nivel colegial y preparatoria con apenas decenas de fanáticos. “He estado involucrado en prácticas en las que no hay público en el lugar y se pone intenso. Es una batalla. Creo que no es ideal pero podría funcionar”.