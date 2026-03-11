NBA La impresionante marca de Bam Adebayo para superar a Kobe Bryant El pivot del Miami Heat se convirtió en el segundo basquetbolista con más puntaje en un solo juego de la NBA por delante del legendario jugador de los Lakers.

Bam Adebayo, pivot del Miami Heat, se convirtió en el segundo basquetbolista con mayor puntaje en la historia de la NBA luego de encestar 83 puntos en el triunfo de su escuadra frente a Washington Wizards este martes.

Adebayo, de 28 años de edad, superó los 81 puntos que realizó Kobe Bryant con Los Angeles Lakers en un partido ante Toronto Raptors en enero de 2006; dos décadas debieron pasar para que alguien más lo superara.

Sin embargo, el récord de puntos en un solo juego es de Wilt Chamberlain con 100 y que los hizo el 3 de marzo de 1962 en un partido con los entonces Philadelphia Warriors frente a New York Knicks, juego que acabó con pizarra de 147-169, el mayor puntaje en la historia.

De manera curiosa, Wilt Chamberlain también tiene la cuarta posición en cuanto a mayor puntaje en un encuentro de la NBA con 78 puntos en diciembre de 1961 también con los Warriors y en un partido ante los Lakers.