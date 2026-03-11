    NBA

    La impresionante marca de Bam Adebayo para superar a Kobe Bryant

    El pivot del Miami Heat se convirtió en el segundo basquetbolista con más puntaje en un solo juego de la NBA por delante del legendario jugador de los Lakers.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡43 mil veces LeBron James! Establece marca en NBA

    Bam Adebayo, pivot del Miami Heat, se convirtió en el segundo basquetbolista con mayor puntaje en la historia de la NBA luego de encestar 83 puntos en el triunfo de su escuadra frente a Washington Wizards este martes.

    Más sobre NBA

    Stephen Curry recibe tenis de Bad Bunny y festeja cantando y bailando
    1 mins

    Stephen Curry recibe tenis de Bad Bunny y festeja cantando y bailando

    NBA
    ¡Histórico LeBron James! Supera 43 mil puntos en temporada regular
    1 mins

    ¡Histórico LeBron James! Supera 43 mil puntos en temporada regular

    NBA
    Los Tigres del Norte regalan sombrero a Stephen Curry de la NBA
    1 mins

    Los Tigres del Norte regalan sombrero a Stephen Curry de la NBA

    NBA
    ¡Se incendia la mansión el entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra!
    1 mins

    ¡Se incendia la mansión el entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra!

    NBA
    Terry Rozier y Chauncey Billups, detenidos en EE. UU. por presuntas apuestas ilegales en NBA
    1 mins

    Terry Rozier y Chauncey Billups, detenidos en EE. UU. por presuntas apuestas ilegales en NBA

    NBA
    ¡Espectacular! Dennis Rodman regresa a los Bulls legendarios
    1:16

    ¡Espectacular! Dennis Rodman regresa a los Bulls legendarios

    NBA
    LeBron James cae de sorpresa y saca los prohibidos en concierto de Bad Bunny
    1 mins

    LeBron James cae de sorpresa y saca los prohibidos en concierto de Bad Bunny

    NBA
    ¡Venta histórica de Lakers! La más cara en la historia del deporte
    1 mins

    ¡Venta histórica de Lakers! La más cara en la historia del deporte

    NBA
    Michael Jordan regresa a la NBA para la temporada 2025-26
    1 mins

    Michael Jordan regresa a la NBA para la temporada 2025-26

    NBA
    LeBron James se une a Barbie y tendrá su propio muñeco
    2 mins

    LeBron James se une a Barbie y tendrá su propio muñeco

    NBA

    Adebayo, de 28 años de edad, superó los 81 puntos que realizó Kobe Bryant con Los Angeles Lakers en un partido ante Toronto Raptors en enero de 2006; dos décadas debieron pasar para que alguien más lo superara.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, el récord de puntos en un solo juego es de Wilt Chamberlain con 100 y que los hizo el 3 de marzo de 1962 en un partido con los entonces Philadelphia Warriors frente a New York Knicks, juego que acabó con pizarra de 147-169, el mayor puntaje en la historia.

    De manera curiosa, Wilt Chamberlain también tiene la cuarta posición en cuanto a mayor puntaje en un encuentro de la NBA con 78 puntos en diciembre de 1961 también con los Warriors y en un partido ante los Lakers.

    Además de la marca histórica en la NBA, Bam Adebayo tiene ahora el récord de puntos en un juego con el jersey del Miami Heat, marca que ostentaba LeBron James con 61 puntos en un juego ante Charlotte Bobcats en marzo de 2014.

    Relacionados:
    NBA