    Mundial Sub-17

    Resumen Mundial Sub-17: Argentina y Marruecos golean; Costa Rica eliminado del torneo

    EL combinado marroquí logró una cifra récord de 16 goles sobre Nueva Caledonia.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Goleadas de escándalo de Marruecos y Argentina en el Mundial Sub-17!

    El inicio de la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA de cara a los dieciseisavos de final dejó goleadas históricas y una dolorosa eliminación.

    El partido que sin duda se llevó los reflectores este domingo 9 de noviembre fue el del Marruecos ante Nueva Caledonia. El combinado marroquí no tuvo piedad de un rival sin argumentos y le clavó 16 goles para ganar su primer partido en el torneo que le sirve de muy poco.

    En cuando a Argentina, esta también goleó a placer en su respectivo juego ante Fiyi. La Albiceleste anotó 7 goles para sellar su boleto a los dieciseisavos con paso perfecto en el torneo y perfilarse como una de las favoritas al título.

    La nota triste del día fue la eliminación de Costa Rica al caer 3-1 ante Croacia. Los ticos no lograron sumar una sola victoria en el Mundial Sub-17 y se despidieron con un solo punto.

    RESULTADOS JORNADA 3 MUNDIAL SUB-17

    JORNADA 3 FASE DE GRUPOS

    • Fiyi 0-7 Argentina
    • Marruecos 16-0 Nueva Caledonia
    • Emiratos Árabes Unidos 0-5 Senegal
    • Bélgica 2-0 Túnez
    • Portugal 1-2 Japón
    • Croacia 3-1 Costa Rica

