Video ¡Goleadas de escándalo de Marruecos y Argentina en el Mundial Sub-17!

El inicio de la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA de cara a los dieciseisavos de final dejó goleadas históricas y una dolorosa eliminación.

El partido que sin duda se llevó los reflectores este domingo 9 de noviembre fue el del Marruecos ante Nueva Caledonia. El combinado marroquí no tuvo piedad de un rival sin argumentos y le clavó 16 goles para ganar su primer partido en el torneo que le sirve de muy poco.

En cuando a Argentina, esta también goleó a placer en su respectivo juego ante Fiyi. La Albiceleste anotó 7 goles para sellar su boleto a los dieciseisavos con paso perfecto en el torneo y perfilarse como una de las favoritas al título.

La nota triste del día fue la eliminación de Costa Rica al caer 3-1 ante Croacia. Los ticos no lograron sumar una sola victoria en el Mundial Sub-17 y se despidieron con un solo punto.

RESULTADOS JORNADA 3 MUNDIAL SUB-17

JORNADA 3 FASE DE GRUPOS