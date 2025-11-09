Resumen Mundial Sub-17: Argentina y Marruecos golean; Costa Rica eliminado del torneo
EL combinado marroquí logró una cifra récord de 16 goles sobre Nueva Caledonia.
El inicio de la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA de cara a los dieciseisavos de final dejó goleadas históricas y una dolorosa eliminación.
El partido que sin duda se llevó los reflectores este domingo 9 de noviembre fue el del Marruecos ante Nueva Caledonia. El combinado marroquí no tuvo piedad de un rival sin argumentos y le clavó 16 goles para ganar su primer partido en el torneo que le sirve de muy poco.
En cuando a Argentina, esta también goleó a placer en su respectivo juego ante Fiyi. La Albiceleste anotó 7 goles para sellar su boleto a los dieciseisavos con paso perfecto en el torneo y perfilarse como una de las favoritas al título.
La nota triste del día fue la eliminación de Costa Rica al caer 3-1 ante Croacia. Los ticos no lograron sumar una sola victoria en el Mundial Sub-17 y se despidieron con un solo punto.
RESULTADOS JORNADA 3 MUNDIAL SUB-17
JORNADA 3 FASE DE GRUPOS
- Fiyi 0-7 Argentina
- Marruecos 16-0 Nueva Caledonia
- Emiratos Árabes Unidos 0-5 Senegal
- Bélgica 2-0 Túnez
- Portugal 1-2 Japón
- Croacia 3-1 Costa Rica