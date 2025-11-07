Video ¡Se entona el Himno Nacional! México se juega la vida vs Costa de Marfil

La Selección Mexicana Sub-17 no arrancó de la mejor forma su participación en el Mundial de la categoría y ahora enfrentará a Costa de Marfil con la obligación de sacar puntos para mantenerse con vida en el certamen en la segunda jornada del grupo F del certamen que se juega en Catar.

En su debut, el Tri sufrió una dolorosa derrota frente a Corea del Sur que lo mantiene de momento en la tercera y se medirá conta la selección africana que cayó por goleada ante Suiza.

Por lo que el México contra Costa de Marfil será un partido que sacará chispas por la obligación que tienen de ganar para no despedirse del Mundial.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. COSTA DE MARFIL DEL MUNDIAL SUB-17

Será la primera vez que México y Costa de Marfil se enfrenten en un Mundial Sub-17.

Cuando: Viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Catar.

Horario: El encuentro arrancará en punto de las 8:45 am del centro de la Ciudad de México, 9:45am del ET, 8:45am del Centro y 6:45am del Pacífico en los Estados Unidos.