Sugieren a Javier Aguirre llevar a portero de Cruz Azul al Mundial 2026

Video "Porterazo": Sugieren al Vasco llevar a arquero de Cruz Azul al Mundial 2026

Javier Aguirre aún no tiene definido a su portero titular en la Selección Mexicana a menos de siete meses de que inicie el Mundial 2026, lo que ha provocado un sinfín de debates entre la prensa y afición mexicana.

Desde que comenzó su tercera etapa en el Tri, el Vasco ha convocado a nueve arqueros, siendo Luis Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel los principales candidatos a iniciar el próximo 11 de junio en el partido de inauguración en el Estadio Ciudad de México.

Todo parece indicar que el tercer portero de Javier Aguirre saldrá entre Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo o Carlos Moreno.

Sin embargo, Jorge Ramos, reconocido periodista uruguayo que por años ha seguido de cerca la Liga MX y la Selección Mexicana, aconseja al Vasco llevar a la Copa del Mundo a Emmanuel Ochoa, arquero de Cruz Azul que recientemente brilló en el Mundial Sub-20.

“No hay presente, sabes cuál es el futuro… yo llevaría, y no para jugar, al otro Ochoa, a Emmanuel, al juvenil que tiene Cruz Azul, el que jugó en el Mundial Sub-20. Es un porterazo, comiencen a formarlo”, mencionó Ramos en entrevista con Faitelson Sin Censura.

Además, el periodista sudamericano aseguró que “el peor Ochoa de la selección hoy debería de ser titular”.

¿Por qué el nivel de la portería ha bajado en México?

Jorge Ramos cree que la razón por la que hoy no hay materia prima en la portería mexicana es porque en los últimos años los equipos de la Liga MX han comenzado a fichar a arqueros extranjeros.

“Primero hay que buscar el por qué está ocurriendo eso y la primera respuesta que se me viene a la mente es que los directivos siempre están ansiosos por traer extranjeros en México, ahora también les importan porteros, hoy los porteros más importantes son extranjeros en México. Es culpa directa de los directivos del futbol mexicano. De lo que hay, lo mejor lo tiene el Vasco”, sentenció.

Entre los porteros extranjeros que militan en la Liga MX destacan Keylor Navas (Pumas), Kevin Mier (Cruz Azul), Nahuel Guzmán (Tigres) y Santiago Mele (Monterrey).