Horario y dónde ver EN VIVO el sorteo Mundial 2026 en México

Video Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: cuándo es, a qué hora y dónde ver

El John F. Kennedy Center for the Performing Arts es la sede del sorteo del Mundial 2026 este 5 de diciembre, con ubicación en Washington D. C.

La capital de los Estados Unidos se vestirá de gala para recibir a las 42 selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026 para conocer a sus rivales en la Copa del Mundo.

Todos los representantes, directivos y técnicos se presentan este viernes en el Centro Kennedy en Washington D. C., para vivir a flor de piel el saber contra quien se enfrentarán en el Mundial 2026.

HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026



Los bombos para poder realizar el sorteo del Mundial 2026 ya se conocen, por lo que para este evento la emoción será una adrenalina pura para los billones de aficionados, amantes del futbol.

El sorteo para el Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO gracias la multiplataforma que tenemos para ti en TelevisaUnivision México.

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Viernes 5 de diciembre de 2025 Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas

11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas Dónde ver: en EXCLUSIVA por Canal 2, Canal 5, TUDN y ViX.