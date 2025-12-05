Grandes medidas de seguridad para llegar al sorteo del Mundial 2026

Video Tremendas medidas de seguridad para llegar al sorteo del Mundial 2026

En las horas previas al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en Washington D. C. las medidas de seguridad en las calles de Washington, sede del evento, son muy altas.

Nuestros enviados especiales de TUDN Digital en la capital de los Estados Unidos, Luis García, Gerardo Vignau y Manuel Portillo, van ya camino al sorteo y desde allí nos cuentan lo que está ocurriendo.

“Contamos más de seis patrullas cerrando las calles alrededor del JFK Kennedy Center y nos platican que nos van a revisar en el coche y luego a cada uno personalmente bajando, así la seguridad”, reportan nuestros enviados.

“Hay que decir que todos los caminos los están orientando hacia este lado de Washington porque las todas las calles para llegar hacia el evento están cerradas, bloqueadas por patrullas” agregan.

Hay que resaltar que no solamente personajes relacionados con el futbol estarán en el sorteo en Washington, donde hoy la temperatutr es de 3 grados bajo cero, pues también estarán los mandatarios de Estaos Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa del Mundo.