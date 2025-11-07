Video El balón del Mundial 2026 tiene su prueba de fuego en partido de Liga

El balón del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá tendrá su prueba de fuego este fin de semana cuando se juegue con él en un partido de Liga, por lo que el Trionda comenzará su rodaje no precisamente en un juego entre selecciones nacionales.

El esférico, que cuenta con los colores representativos de cada uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, así como distintivos que los caracterizan, ya comienza a ser probado a nivel selecciones, incluso así lo hizo Carlos Acevedo, quien tuvo buenos puntos cuando estuvo concentrado con la Selección Mexicana en octubre pasado.

Trionda, que comienza a ser más popular conforme se acerca el Mundial 2026 y que ya engalana algunas partes de las ciudades sedes, será utilizado en un partido de alto nivel dentro de la Liga de Argentina para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

El juego es este domingo 9 de noviembre a las 13:30 horas tiempo del Centro de México, 14:30 horas tiempo del Este, duelo en el que el conjunto Xeneize es líder del Grupo A, mientras que los Millonarios no llegan en buen momento, pues son sextos en el Grupo B.

Jugadores tanto de Boca Juniors como de River Plate han probado el balón Trionda del Mundial 2026 en los entrenamientos de los recientes días rumbo al Superclásico de Argentina para conocer aspectos de él y comenzar a familiarizarse.