Luka Modric Luka Modric sufre doble fractura con Milan a un mes del inicio del Mundial 2026 El seleccionado croata sufrió un fuerte golpe que lo dejará fuera del resto de la temporada.

Video Modric sufre doble fractura de pómulo con Milan de cara al Mundial 2026

Luka Modric ha encendido las alarmas en la Selección de Croacia a poco menos de mes y medio de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El capitán croata sufrió una doble fractura el fin de semana en el partido entre Milan y Juventus que lo dejará fuera por el resto de la temporada en la Serie A.

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Cerca del final del partido, Modric disputó un blaón por aire con Manuel Locatelli, pero el croata se impactó con la frente del defensa italiano llevándose la peor parte.

Modric tuvo que salir del partido tras el encontronazo con hielo en su rostro, pero no fue hasta este lunes que se dio a conocer la doble fractura en el pómulo izquierdo (hueso cigomático) que lo dejará sin minutos en lo que resta de la campaña en Italia.

La leyenda croata será operado este lunes lo antes posible para iniciar su recuperación de cara a la Copa del Mundo 2026, a la cual se tiene previsto asista sin contratiempos.

La Selección de Croacia inicia su camino en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio ante Inglaterra en Dallas. El 23 enfrenta a Panamá en Toronto y cierra la fase de grupos ante Ghana en Filadelfia.

Calendario completo de Croacia en fase de grupos del Mundial 2026

Croacia disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.