Mundial 2026 Toronto repartirá condones gratuitos inspirados en el Mundial 2026 Los organizadores esperan más de 300 mil visitantes en la ciudad, por lo que buscan fomentar el uso responsable de protección durante el Mundial.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Anota de forma segura; Toronto lanzará campaña de prevención sexual durante el Mundial 2026

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Toronto ya comienza a prepararse para recibir a cientos de miles de visitantes de todo el mundo, y una de sus iniciativas más llamativas viene de la mano del departamento de la Salud Pública de Toronto (TPH).

Este organismo anunció la distribución de condones gratuitos y otros insumos para el sexo seguro, como parte de una campaña enfocada en la prevención de infecciones y la promoción de la salud sexual durante el evento deportivo más importante del planeta.

PUBLICIDAD

¿Cómo son los condones inspirados en el futbol?

La iniciativa incluye seis diseños de condones de edición limitada inspirados en el futbol, con frases y conceptos que celebran la energía del torneo, como “¡Bloquea esos tiros!” y “¡Qué definición!”, además de otros diseños creativos con temática deportiva.

Se espera una afluencia de 300 mil visitantes para el torneo del 11 de junio al 19 de julio.

¿Dónde se podrán conseguir los condones gratuitos?

Los condones estarán disponibles en distintas clínicas de salud sexual operadas por TPH en la ciudad, entre ellas Bloor West, Scarborough, Jane-St. Clair y North York o hasta agotar existencias.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el uso del condón en relaciones sexuales reduce significativamente el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planificados, por lo que buscan fomentar su uso responsable durante el torneo.

La campaña forma parte de las acciones de preparación de Toronto para el Mundial 2026, donde se espera la llegada de una gran cantidad de turistas y aficionados al futbol de todo el mundo.