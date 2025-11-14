    Mundial 2026

    Roberto Alvarado advierte de la dificultad de enfrentar a Uruguay

    El jugador de la Selección Mexicana afirma que se trabaja arduamente para que no se repita la historia del último enfrentamiento ante la celeste.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video 'Piojo' Alvarado ve así el partido México ante Uruguay

    Ya con la mira puesta en Uruguay, selección ya clasificada al Mundial 2026, Roberto Alvarado recordó que la Selección Mexicana no tiene un grato recuerdo de sus enfrentamientos previos ante dicho rival, por lo que espera no se repita la historia.

    "Uruguay es un equipo bastante duro, ya nos había tocado enfrentarlo con el Jimmy (Lozano), nos fue bastante mal, sabemos que son un gran equipo, tiene buenos jugadores, a la contra son un equipo muy fuerte, esperamos hacer un gran partido".

    PUBLICIDAD

    Para este nuevo duelo entre México vs. Uruguay, el Piojo destacó los aspectos que debe cuidar el cuadro Tricolor, mismos que les costaron no solamente ante los charrúas en su enfrentamiento previo, sino también ante Colombia en su oportunidad.

    "De ese partido defensivamente nos costó bastante, tuvimos unas pérdidas que fue donde nos costó, nos agarraron mal parados, entonces es lo que más vamos a buscar mejorar, el tema defensivo y el de la táctica fija, que contra Colombia se sufrió ahí".

    Respecto al buen paso que actualmente vive con las Chivas, Alvarado dejó por un lado el tema de la Liga MX y prefirió concentrarse solamente en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, donde afirma las cosas son muy distintas que en su club.

    "La vez pasado me había pasado que mi equipo venía mal, pero aquí en la Selección es cambiar totalmente el chip, son otros compañeros, el profe nos dice que estamos los mejores de México, entonces entenderlo de esa manera, buscar hacer las cosas de la mejor manera y aprovechar esta última convocatoria".

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Javier Aguirre manda mensaje al Tri Sub-17 tras su pase a octavos de final en el Mundial

    Javier Aguirre manda mensaje al Tri Sub-17 tras su pase a octavos de final en el Mundial

    1 min
    EL TSM se declara listo para recibir a Cristiano Ronaldo y Portugal

    EL TSM se declara listo para recibir a Cristiano Ronaldo y Portugal

    1 min
    Alemania gana a Luxemburgo, pero resolverá su pase al Mundial en el último partido

    Alemania gana a Luxemburgo, pero resolverá su pase al Mundial en el último partido

    2 min
    Resumen Polonia vs. Países Bajos: goles, resultado eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026

    Resumen Polonia vs. Países Bajos: goles, resultado eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Miguel Herrera se encara con reporteros de Costa Rica tras derrota

    Miguel Herrera se encara con reporteros de Costa Rica tras derrota

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoUruguay

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX