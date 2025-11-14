Ya con la mira puesta en Uruguay, selección ya clasificada al Mundial 2026, Roberto Alvarado recordó que la Selección Mexicana no tiene un grato recuerdo de sus enfrentamientos previos ante dicho rival, por lo que espera no se repita la historia.

"Uruguay es un equipo bastante duro, ya nos había tocado enfrentarlo con el Jimmy (Lozano), nos fue bastante mal, sabemos que son un gran equipo, tiene buenos jugadores, a la contra son un equipo muy fuerte, esperamos hacer un gran partido".

PUBLICIDAD

Para este nuevo duelo entre México vs. Uruguay, el Piojo destacó los aspectos que debe cuidar el cuadro Tricolor, mismos que les costaron no solamente ante los charrúas en su enfrentamiento previo, sino también ante Colombia en su oportunidad.

"De ese partido defensivamente nos costó bastante, tuvimos unas pérdidas que fue donde nos costó, nos agarraron mal parados, entonces es lo que más vamos a buscar mejorar, el tema defensivo y el de la táctica fija, que contra Colombia se sufrió ahí".

Respecto al buen paso que actualmente vive con las Chivas, Alvarado dejó por un lado el tema de la Liga MX y prefirió concentrarse solamente en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, donde afirma las cosas son muy distintas que en su club.