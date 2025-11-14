    Mundial 2026

    Resumen Polonia vs. Países Bajos: goles, resultado eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026

    Solo una combinación extremadamente improbable dejaría en segundo a la Naranja Mecánica.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Ruge el león! Memphis Depay empata el partido y celebra de manera curiosa

    Países Bajos está prácticamente en el Mundial 2026 tras empatar con Polonia en la penúltima jornada de las eliminatorias de la UEFA de cara al sorteo de la Copa del Mundo a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

    Para la media hora de juego, Polonia debió ir ganando al menos con un gol, pero la suerte no le sonrió a la hora de definir y el tiempo comenzaba a ser un factor para lograr los tres puntos en casa.

    Finalmente, el marcador se movió en la recta final del primer tiempo a favor de Polonia con un latigazo frontal cortesía de Robert Lewandowski en el corazón del campo para habilitar a Jakub Kaminski por detrás de los centrales.

    Kaminski condujo algunos metros y definió de gran forma entre las piernas del arquero Verbruggen con todo y la presión de un defensor para motivar a todos los presentes en busca del triunfo que les daría más posibilidades de clasificar al Mundial de 2026 con una jornada eliminatoria restante.

    Pero entonces llegó el segundo tiempo y con ello una desatención en el área polaca que Memphis Depay aprovechó para empatar rápidamente en los primeros minutos de complemento.

    El gol de Depay le vin como un balde de agua helada a Polonia, cuya sueño de clasificar directamente se veía afectado, ya que tendrá que esperar a que Países Bajos pierdan en la última jornada y su equipo golee por más de 12 goles a Malta sin conceder un solo gol en el cierre de las eliminatorias.

    ¿CÓMO CLASIFICAN LAS SELECCIONES AL MUNDIAL 2026?

    En total, 16 naciones de la UEFA se clasificarán para el Mundial 2026. Las 12 ganadoras de grupo se clasifican directamente para la Copa Mundial.

    Las cuatro plazas restantes se determinan mediante play-offs en las que participan las 12 segundas de grupo, junto con las cuatro primeras de grupo mejor clasificadas de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron la fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primer o segundo lugar.

