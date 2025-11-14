Video ¡Ruge el león! Memphis Depay empata el partido y celebra de manera curiosa

Para la media hora de juego, Polonia debió ir ganando al menos con un gol, pero la suerte no le sonrió a la hora de definir y el tiempo comenzaba a ser un factor para lograr los tres puntos en casa.

PUBLICIDAD

Finalmente, el marcador se movió en la recta final del primer tiempo a favor de Polonia con un latigazo frontal cortesía de Robert Lewandowski en el corazón del campo para habilitar a Jakub Kaminski por detrás de los centrales.

Kaminski condujo algunos metros y definió de gran forma entre las piernas del arquero Verbruggen con todo y la presión de un defensor para motivar a todos los presentes en busca del triunfo que les daría más posibilidades de clasificar al Mundial de 2026 con una jornada eliminatoria restante.

Pero entonces llegó el segundo tiempo y con ello una desatención en el área polaca que Memphis Depay aprovechó para empatar rápidamente en los primeros minutos de complemento.

El gol de Depay le vin como un balde de agua helada a Polonia, cuya sueño de clasificar directamente se veía afectado, ya que tendrá que esperar a que Países Bajos pierdan en la última jornada y su equipo golee por más de 12 goles a Malta sin conceder un solo gol en el cierre de las eliminatorias.

En total, 16 naciones de la UEFA se clasificarán para el Mundial 2026. Las 12 ganadoras de grupo se clasifican directamente para la Copa Mundial.