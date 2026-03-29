Mundial 2026 Brian Riemer advierte fortaleza de Chequia en casa rumbo al repechaje mundialista El cuadro escandinavo es consciente de la visita complicada que harán ante los checos en Praga.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El miedo de Dinamarca previo a enfrentar a Chequia en el Repechaje

El seleccionador del equipo de futbol de Dinamarca, Brian Riemer, destacó la racha de imbatibilidad que ha acumulado República Checa en casa, por lo que tendrán que ofrecer un máximo rendimiento para sacar la victoria y lograr el pase a la Copa Mundial 2026 en el repechaje de UEFAA .

¿Desde cuándo no pierde República Checa como local?

PUBLICIDAD



El choque entre ambos conjuntos se realizará el próximo martes en la Fortuna Arena de Praga, en República Checa, donde los locales no caen desde el 24 de septiembre de 2022, cuando Portugal les asestó un 4-0 en la Nations League. Desde entonces, los checos suman 17 juegos sin perder.

Brian Riemer ha tomado nota de este número, al que le otorga una importancia sobresaliente, pues habla de que el rival tiene calidad en todas sus líneas.

“Eso dice un poco de la calidad que tenemos que cumplir. Nos encontramos con un equipo que ha tenido un éxito relativamente razonable. Ascendieron en la Liga de las Naciones y han tenido una larga racha sin perder en casa, así que tenemos que tomárnoslo muy en serio”, destacó.

Brian Riemer adelante juego perfecto para poder vencer a Chequia



Hay que destacar que en su racha invicta en casa, los checos no presumen victorias ante las potencias europeas, sino más bien ante rivales como Ucrania, Georgia, las Islas Feroe, Moldavia y otras. Pero 17 partidos siguen siendo impresionantes, subrayó Riemer.

“Eso no cambia nuestro enfoque. Creemos en nosotros mismos. Creemos que hemos jugado bien fuera de casa. Significa que todos somos conscientes de que debemos ofrecer el máximo rendimiento. De lo contrario, tendremos problemas”, afirmó.