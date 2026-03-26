Mundial 2026 Repechaje 2026: Nueva Caledonia vs. Jamaica por el repechaje intercontinental del Mundial 2026 El Estadio Guadalajara alista el cruce de repesca donde la República Democrática del Congo espera a su rival.

Video Repechaje 2026: Jamaica elimina a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara

Jamaica eliminó 0-1 a Nueva Caledonia en la semifinal de la Llave A del Repechaje Intercontinental para mantener el sueño intacto de clasificar al Mundial 2026.

Este jueves 26 de marzo se llevaron a cabo las semifinales de la repesca del Mundial 2026 en UEFA e Intercontinental de cara a la ronda definitiva el próximo martes 31 que otorgará los últimos boletos al Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

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Tras un maratónico viaje de 11 mil kilómetros, Nueva Caledonia llegó a Gudalajara con el sueño mundialista intacto para enfrentar a la favorita Jamaica, viejo conocido de México en Concacaf.

Desde los primeros minutos del partido en el Estadio Guadalajara quedó muy claro con cuál de las dos selecciones estaba la afición mexicana: cada vez que Jamaica tocaba el balón, el abucheo unísono bajaba desde las gradas mientras que cada pase neocaledonio, por más básico que fuese, era celebrado por los presentes.

La proeza de Nueva Caledonia, su largo viaje y su condición de menos favorito sumado al sueño mundialista se ganaron los corazones de los mexicanos que acudieron al llamado para una inmejorable entrada en el inmueble.

Video ¡Ceeeeeerca Jamaicaaaaa! Nadie cierra la pinza y se pierden el primero

Los jamaiquinos se hicieron de la posesión, como era de esperarse, y estuvieron cerca de abrir el marcador poco antes del cuarto de hora con un disparo colocado buscando el segundo poste o alguna pierna que no llegó a contactar la trayectoria de la pelota.

A los 18 minutos, un tiro libre directo en tres cuartos de cancha le abrió la puerta a Jamaica para adelantarse en el marcador.

Ronaldo Webster cobró la falta con un disparo raso buscando el poste lejano. El balón atravesó la muralla y obligó al arquero neocaledonio a recostar, pero al hacerlo dejó vivo el balón para que Bailey-Tye Cadamarteri simplemente lo empujara para el 0-1.

Jamaica salió al segundo tiempo con todos los ánimos de aumentar la ventaja y acabar de una vez por todas con el ánimo de Nueva Caledonia en su búsqueda por la mitad de la clasificación.

El marcador no se movió más y el solitario gol le bastó a Jamaica para avanzar a la final de la Llave A donde enfrentará a la República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo para definir al clasificado al Mundial 2026 que irá directo al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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FINALES DE REPECHAJE INTERCONTINENTAL: FECHA Y HORARIO DE LOS PARTIDOS

Llave A

República Democrática del Congo vs. Jamaica - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.

*El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Llave B

Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.

*El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega.