Mundial 2026 ¿Quién será el último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial? El ganador de la Ruta D del repechaje de la UEFA se unirá al Grupo A de la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video En suspenso, México espera rival europeo para el Mundial 2026

La Selección Mexicana espera conocer a uno de sus rivales para el Mundial 2026 y ese saldrá del repechaje de la UEFA, en específico de la Ruta D donde se encuentran Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia y República de Irlanda.

El ganador de esta fase de repechaje será la selección que se sume al grupo A donde se encuentra el Tri, Sudáfrica y Corea del Sur.

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DINAMARCA



Dinamarca llega a la recta final de la eliminatoria siendo la favorita ya que es la selección que está arriba en el ranking de la FIFA, pero la única desventaja que tiene es que en caso de meterse a la Final de la Ruta D, tendría que buscar su boleto de visita.

Los daneses llegan al repechaje con Christian Eriksen como su estandarte que es acompañado de jugadores como Christian Nørgaard del Arsenal y uno de los jugadores que brilló en Champions League con el Bodo, Kasper Høgh.

MACEDONIA DEL NORTE



Por su parte, Macedonia del Norte también luce como uno de los favoritos ya que hace cuatro años se quedó muy cerca de meterse al Mundial del 2022, pero pedió la final de la Ruta C ante Portugal.

Para meterse a la justa mundialista los macedonios tendrán que hacerlo fuera de casa ya que primero visitarán Dinamarca y luego visitará al ganador de Chequia contra República de Irlanda.

Macedonia del Norte buscará llegar a su primer mundial de la mano de Stole Dimitrievski y Enis Bardhi, figuras del equipo.

CHEQUIA



La selección de Chequia se metió a esta última ronda de repechaje de forma milagrosa y buscará aprovechar su localía para regresar a un Mundial luego de que no cuenta con figuras claves en su equipo.

Los checos recibirán en las Semifinales a República de Irlanda y en caso de ganar recibirán en Praga al ganador de Dinamarca y Portugal.

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REPUBLICA DE IRLANDA



Republica de Irlanda logró su pase al repechaje de la UEFA de forma espectacular ganando partidos claves, no son los favoritos, pero también podría aprovechar su localía para avanzar en caso de llegar a la Final de la Ruta D.

Con S eamus Coleman como estandarte los irlandeses buscan meterse a su primer mundial en la historia.

PARTIDOS DE LA RUTA D DE LA UEFA

Semifinales:

Partido 1: Chequia vs. República de Irlanda – 26 de marzo

Partido 2: Dinamarca vs. Macedonia del Norte – 26 de marzo

Final:

Ganador del Partido 1 vs. Ganador del Partido 2 – 31 de marzo.