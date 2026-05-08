Mundial 2026 Alejandro Fernández y Belinda participarán en la inauguración de la Copa del Mundo Cantantes nacionales e internacionales se presentarán en la apertura del Mundial próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Alejandro Fernández y Belinda participarán en la inauguración del Mundial en México

La FIFA dio a conocer este día que habrá tres inauguraciones para la próxima Copa del Mundo, una por cada país sede. La Ciudad de México tendrá la oportunidad de abrir el máximo evento deportivo en el mundo.

Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Jbalvin, Danny Ocean y Tyla participarán en la apertura mundialista, el próximo 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México.

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Mensaje de Gianni Infantino

Así lo informó el titular del organismo futbolístico, Gianni Infantino, a través de su cuenta de Instagram en donde publicó el mensaje: “La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo entero comparte y todo comienza con la manera que inauguramos”.

México dará inicio a una Ceremonia Inaugural, sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado. Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, por una pasión compartida por el futbol, que conecta a millones de personas en todo el planeta.

Mucha suerte a todos incluyendo a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes se presentarán en el estadio de la Ciudad de México y nos regalarán momentos inolvidables.