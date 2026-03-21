Mundial 2026 ¿Qué esperar de México en la Copa del Mundo? La Selección Mexicana abrirá el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.



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México jugará en casa por tercera vez en su historia, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

En esta edición compartida con Estados Unidos y Canadá, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá la oportunidad de disputar sus tres encuentros de fase de grupos en territorio nacional.

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El debut será ante Sudáfrica, rival con el que ya inauguró un Mundial en 2010, cuando empataron 1-1.

México en el Grupo A del Mundial 2026El Tricolor enfrentará en la fase inicial a:

● Sudáfrica: 11 de junio – Estadio Ciudad de México a las 13:00 hrs

● Corea del Sur: 18 de junio – Guadalajara a las 19:00 hrs

● Ganador del repechaje UEFA - 24 de junio – Estadio Ciudad de México a las 19 hrs

El repechaje europeo lo disputarán Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda.

Será la tercera ocasión que México enfrente a Corea del Sur en una Copa del Mundo, tras los antecedentes en Francia 1998 y Rusia 2018.

El nuevo formato y el objetivo deportivoEl equipo será dirigido por Javier Aguirre, quien buscará aprovechar la localía y el nuevo formato del torneo.

Rafael Márquez , hoy parte del cuerpo técnico, fue protagonista en el empate ante Sudáfrica en 2010 al anotar el gol mexicano en Johannesburgo.

En el análisis previo al torneo también se ha mencionado a Gilberto Mora como uno de los futbolistas que generan expectativa rumbo a la Copa del Mundo.

México buscará avanzar desde el Grupo A en un formato que permitirá el acceso a dieciseisavos de final a los dos primeros lugares de cada grupo y a los ocho mejores terceros.

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Dónde ver a México en el Mundial 2026



Los encuentros de la Selección Mexicana, incluido el partido inaugural y la fase de grupos, formarán parte de la cobertura oficial del torneo.

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