‘Perro’ Bermúdez revela el motivo por el que regresa a la narración

Video ‘Perro’ Bermúdez confiesa la razón por la que regresa a TUDN

El legendario Enrique Bermúdez está de regreso en la narración, una noticia que llenó de alegría a sus miles de seguidores y quien sorprendió a otros, pues había dicho que se alejaría definitivamente de los micrófonos.

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el ‘Perro’ reveló cuál fue su motivación para volver a a TUDN, “su casa”, y seguramente volver a escuchar sus relatos en el próximo Mundial 2026, que tendrá como sedes a México Estados Unidos y Canadá.

“Sí. Yo ya la verdad no quería narrar otro Mundial, ya no. Pero me convencieron acá mis amigos y regreso aquí por amor en la camiseta, David. Tuve varias ofertas ahora en el año que pasé porque tuve un año sabático con sueldo al 100%”, dijo.

Así las cosas, el Perro Bermúdez saldrá del retiro, pues en Qatar 2022 se había despedido de la coberturas mundialistas.

