    Mundial 2026

    ‘Perro’ Bermúdez revela el motivo por el que regresa a la narración

    El legendario Enrique Bermúdez afirma que tuvo varias ofertas durante su año sabático.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ‘Perro’ Bermúdez confiesa la razón por la que regresa a TUDN

    El legendario Enrique Bermúdez está de regreso en la narración, una noticia que llenó de alegría a sus miles de seguidores y quien sorprendió a otros, pues había dicho que se alejaría definitivamente de los micrófonos.

    En entrevista con Faitelson Sin Censura, el ‘Perro’ reveló cuál fue su motivación para volver a a TUDN, “su casa”, y seguramente volver a escuchar sus relatos en el próximo Mundial 2026, que tendrá como sedes a México Estados Unidos y Canadá.

    “Sí. Yo ya la verdad no quería narrar otro Mundial, ya no. Pero me convencieron acá mis amigos y regreso aquí por amor en la camiseta, David. Tuve varias ofertas ahora en el año que pasé porque tuve un año sabático con sueldo al 100%”, dijo.

    Así las cosas, el Perro Bermúdez saldrá del retiro, pues en Qatar 2022 se había despedido de la coberturas mundialistas.

    “Yo ya había decidido no narrar otro Mundial, ya no. Pero me convencieron acá y me convenció la camiseta porque tuve ofertas de varias empresas. Quiero agradecerles haberme tomado en cuenta", contó el Perro.

    "Finalmente decidí volver aquí porque sabes qué es mi casa y dije donde arranco termino y es una gran satisfacción. Pocos pueden decir eso. Aquí empecé y aquí termino”, concluyó.

