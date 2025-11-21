    Mundial 2026

    ¡Paulinho tiene una motivación extra para la Liguilla!

    El delantero de los Diablos Rojos está ilusionado por un posible llamado de la Selección de Portugal para la Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Motiva a Paulinho posible llamado a la Selección de Portugal!

    Desde que llegó el futbolista portugués Paulinho a los Diablos Rojos del Toluca el impacto fue inmediato, al resolver con goles triunfos para su equipo. Hoy en día se ha convertido en un referente no solo en el ataque de los escarlatas, sino en el futbol mexicano.

    Durante la semana llegó la información de que el técnico de Portugal, Roberto Martínez, tiene en la mira al atacante del Toluca para una convocatoria, algo que Paulinho no esperaba en este momento, al respecto el futbolista aseguró en entrevista exclusiva en los campos de entrenamiento choriceros estar disponible para un llamado de su selección. “Estamos hablando de la Selección de Portugal que tiene grandes jugadores y estoy trabajando para el día que me llamen”, destacó.

    Jugar la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá sería algo increíble para el futbolista, “los astros se alinearían para que esto suceda. Ronaldo cambió la historia de este deporte en Portugal y tal vez esta sea la mejor generación de jugadores y hay que ir con actitud, para ganar”, agregó Paulinho.

    Así ve Paulinho la Liguilla del Apertura 2025

    Al atacante choricero no le inquieta si es FC Juárez o Pachuca el próximo rival, “existen seis o siete rivales de mucho respeto en la Liguilla, todos son serios candidatos a ganar, equipos grandes, con grandes jugadores, el enfoque es trabajar y pensar en el próximo partido, sin importar el rival”.

    Paulinho asegura que habrá partidos muy buenos, fuertes por los equipos que se enfrentarán y no hay un equipo que están por arriba de todos y ninguno por abajo.

