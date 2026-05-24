Mundial 2026 Rehabilitan el histórico Estadio Neza 86 rumbo a la Copa Mundial 2026 El viejo inmueble de Ciudad Nezahualcóyotl, vuelve a la vida para que las nuevas generaciones recuerden su historia mundialista.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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Con la Copa Mundial FIFA 2026 cada vez más cerca, el histórico Estadio Neza 86 comienza a renovarse para volver a ser un símbolo del futbol mexicano.

El inmueble, que fue sede del Mundial de México 1986, vive trabajos de rehabilitación impulsados por el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl.

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¿Qué trabajos se realizan en el Estadio Neza 86?

Mediante sus redes sociales, Adolfo Cerqueda, presidente municipal, compartió imágenes de los trabajos de rehabilitación de un coloso que, hace 40 años, vivió su máximo esplendor.

“Queremos dejarlo listo para que puedan visitarlo y recordar esas historias que hicieron grande a este icónico estadio de futbol, testigo de grandes batallas deportivas que hicieron historia. Vamos a seguir recuperando y conservando nuestros espacios”, escribió el edil.

¿Qué partidos del Mundial 1986 se jugaron en el Neza 86?

El Neza 86 es recordado por haber albergado partidos de la Copa Mundial de 1986. En total, recibió tres encuentros de la primera fase del Grupo E. Los duelos fueron Escocia 0-1 Dinamarca, Dinamarca 6-1 Uruguay y Uruguay 0-0 Escocia.

Décadas después, el inmueble también se convirtió en casa de los inolvidables Toros Neza, uno de los equipos más carismáticos en la historia del futbol mexicano.

Aunque no formará parte de las sedes oficiales de México 2026, la rehabilitación del inmueble representa un homenaje al pasado mundialista del país y una oportunidad para preservar uno de los recintos más emblemáticos del futbol en el Estado de México.