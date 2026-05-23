    Mundial 2026

    Decomisan miles de estampas piratas del Panini

    La policía incautó cerca de 200 mil estampas falsificadas; en redes sociales circulan imágenes de figuras totalmente alejadas a la realidad.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Decomisan miles de estampas del Panini para el Mundial 2026

    Con el furor por el inicio del Mundial 2026, los coleccionistas del tradicional álbum Panini viven la época de la compra sin control e intercambio interminable de estampitas para llenar su coleccionador antes del silbatazo inicial del torneo.

    El álbum Panini vive su penúltima Copa del Mundo de la FIFA, pues en semanas pasadas se anunció que será otra empresa la responsable de la distribución de estampas oficiales a partir del Mundial 2034 que se disputará en Arabia Saudita.

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    La emoción que se vive por la colección del álbum Panini también invade a algunos futbolistas famosos como Luis Ángel Malagón y su viral reacción cuando vio su estampa, con todo y que no asistirá al Mundial 2026 por lesión.

    DECOMISAN ESTAMPAS PIRATAS DEL ÁLBUM PANINI DEL MUNDIAL 2026

    La mala noticia es que las figuras piratas del álbum Panini para el Mundial 2026 comienza a tomar fuerza dentro del mercado informal, al grado de que la policía ha decomisado hasta 200 mil figuritas piratas.

    Sin embargo, esto sucedió en Brasil, donde la Policía Civil de Río de Janeiro hizo la incautación más grande conocida hasta el momento sin que otros países de Latinoamérica pudieran quedar expuestos a este tipo de piratería.

    Las falsificaciones son de mala calidad, tanto en la impresión como en la información de los jugadores. Incluso, se viralizó un video donde las fotografías de los jugadores no corresponden a la realidad, lo que hace más escandaloso este tipo de negociaciones.

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