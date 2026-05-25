Mundial 2026 Campamentos base del Mundial 2026: ¿Dónde entrenarán las 48 selecciones? FIFA confirmó las sedes de concentración de los 48 equipos que jugarán la Copa del Mundo.

Video FIFA anuncia campamentos base de las 48 selecciones para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer las bases operativas, mejor conocidas como campamentos base, de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 que inicia en tres semanas.

Los 48 campamentos base fueron elegidos por las Federaciones de cada nación y están repartidas de la siguiente manera: 39 en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.

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Los campamentos base serán sede de los equipos durante la Fase de Grupos para descansar y entrenar los días que no tengan partido.

Cabe destacar que, un total de 25 poblaciones que no serán sede de partidos de la Copa del Mundo, albergarán a selecciones, para generar un mayor impacto.

Como se informó hace unos días, Irán tendrá su base en México, al igual que Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y por supuesto, México.

Canadá y Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que las 39 selecciones restantes se ubicarán en Estados Unidos con cuatro equipos en New York New Jersey.

Estos serán los campamentos base de los 48 equipos del Mundial 2026

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades recibirán a los equipos mundialistas. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

Grupo A

México - Ciudad de México - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Sudáfrica - Pachuca - Universidad del Futbol

Corea del Sur - Guadalajara - Verde Valle

República Checa - Dallas - Mansfield Multipurpose Stadium

Grupo B

Canadá - Vancouver - National Soccer Development Centre

Bosnia y Herzegovina - Sandy - RSL Stadium

Catar - Santa Barbara - Westmont College

Suiza - SDJA - San Diego

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Grupo C

Brasil - New York New Jersey - Columbia Park Training Facility

Marruecos - New York New Jersey - The Pingry School

Haití - New York New Jersey - Stockton University

Escocia - Charlotte - Charlotte FC

Grupo D

Estados Unidos - Irvine - Great Park Sports Complex

Paraguay - San Francisco Bay Area - Spartan Soccer Complex

Australia - San Francisco Bay Area - Oakland Roots/Soul Training Facility

Turquía - Mesa - Arizona Athletic Grounds

Grupo E

Alemania - Winston-Salem - Wake Forest University

Curazao - Boca Raton - Florida Atlantic University

Costa de Marfil - Philadelphia - Philadelphia Union

Ecuador - Columbus - Columbus Crew Performance Centre

Grupo F

Países Bajos - Kansas City - KC Current Training Facility

Japón - Nashville - Nashville SC

Suecia - Dallas - FC Dallas Stadium

Túnez - Monterrey - Rayados Training Centre

Grupo G

Bélgica - Renton - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse

Egipto - Spokane - Gonzaga University

Irán - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle

Nueva Zelanda - San Diego - University of San Diego - Torero Stadium

Grupo H

España - Chattanooga - Baylor School

Cabo Verde - Tampa - Waters Sportsplex

Arabia Saudita - Austin - Austin FC Stadium

Uruguay - Cancún - Mayakoba Training Centre Cancun

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Grupo I

Francia - Boston - Bentley University

Senegal - New York New Jersey - Rutgers University

Irak - Greenbier County - The Greenbrier Sports Performance Centre

Noruega - Greensboro - UNC Greensboro

Grupo J

Argentina - Kansas City - Sporting KC Training Centre

Argelia - Kansas City - University of Kansas

Austria - Goleta - UC Santa Barbara - Harder Stadium

Jordania - Portland - University of Portland

Grupo K

Portugal - Palm Beache Gardens - Gardens North County District Park

Congo - Houston - Houston Training Centre

Uzbekistán - Atlanta - Atlanta United Training Centre

Colombia - Guadalajara - Academia Atlas FC

Grupo L