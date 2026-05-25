Campamentos base del Mundial 2026: ¿Dónde entrenarán las 48 selecciones?
FIFA confirmó las sedes de concentración de los 48 equipos que jugarán la Copa del Mundo.
La FIFA dio a conocer las bases operativas, mejor conocidas como campamentos base, de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 que inicia en tres semanas.
Los 48 campamentos base fueron elegidos por las Federaciones de cada nación y están repartidas de la siguiente manera: 39 en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.
Los campamentos base serán sede de los equipos durante la Fase de Grupos para descansar y entrenar los días que no tengan partido.
Cabe destacar que, un total de 25 poblaciones que no serán sede de partidos de la Copa del Mundo, albergarán a selecciones, para generar un mayor impacto.
Como se informó hace unos días, Irán tendrá su base en México, al igual que Colombia, Corea del Sur, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y por supuesto, México.
Canadá y Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que las 39 selecciones restantes se ubicarán en Estados Unidos con cuatro equipos en New York New Jersey.
Estos serán los campamentos base de los 48 equipos del Mundial 2026
Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades recibirán a los equipos mundialistas. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.
Grupo A
- México - Ciudad de México - Centro de Alto Rendimiento (CAR)
- Sudáfrica - Pachuca - Universidad del Futbol
- Corea del Sur - Guadalajara - Verde Valle
- República Checa - Dallas - Mansfield Multipurpose Stadium
Grupo B
- Canadá - Vancouver - National Soccer Development Centre
- Bosnia y Herzegovina - Sandy - RSL Stadium
- Catar - Santa Barbara - Westmont College
- Suiza - SDJA - San Diego
Grupo C
- Brasil - New York New Jersey - Columbia Park Training Facility
- Marruecos - New York New Jersey - The Pingry School
- Haití - New York New Jersey - Stockton University
- Escocia - Charlotte - Charlotte FC
Grupo D
- Estados Unidos - Irvine - Great Park Sports Complex
- Paraguay - San Francisco Bay Area - Spartan Soccer Complex
- Australia - San Francisco Bay Area - Oakland Roots/Soul Training Facility
- Turquía - Mesa - Arizona Athletic Grounds
Grupo E
- Alemania - Winston-Salem - Wake Forest University
- Curazao - Boca Raton - Florida Atlantic University
- Costa de Marfil - Philadelphia - Philadelphia Union
- Ecuador - Columbus - Columbus Crew Performance Centre
Grupo F
- Países Bajos - Kansas City - KC Current Training Facility
- Japón - Nashville - Nashville SC
- Suecia - Dallas - FC Dallas Stadium
- Túnez - Monterrey - Rayados Training Centre
Grupo G
- Bélgica - Renton - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
- Egipto - Spokane - Gonzaga University
- Irán - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle
- Nueva Zelanda - San Diego - University of San Diego - Torero Stadium
Grupo H
- España - Chattanooga - Baylor School
- Cabo Verde - Tampa - Waters Sportsplex
- Arabia Saudita - Austin - Austin FC Stadium
- Uruguay - Cancún - Mayakoba Training Centre Cancun
Grupo I
- Francia - Boston - Bentley University
- Senegal - New York New Jersey - Rutgers University
- Irak - Greenbier County - The Greenbrier Sports Performance Centre
- Noruega - Greensboro - UNC Greensboro
Grupo J
- Argentina - Kansas City - Sporting KC Training Centre
- Argelia - Kansas City - University of Kansas
- Austria - Goleta - UC Santa Barbara - Harder Stadium
- Jordania - Portland - University of Portland
Grupo K
- Portugal - Palm Beache Gardens - Gardens North County District Park
- Congo - Houston - Houston Training Centre
- Uzbekistán - Atlanta - Atlanta United Training Centre
- Colombia - Guadalajara - Academia Atlas FC
Grupo L
- Inglaterra - Kansas City - Swope Soccer Village
- Croacia - Alexandria - Episcopal High School
- Ghana - Boston - Bryant University
- Panamá - New Tecumseth - Nottawasaga Training Site