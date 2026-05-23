Mundial 2026 Los más veteranos en la historia de las Copas del Mundo A lo largo de la historia ocho futbolistas han superado los 40 años, siete vieron actividad y uno se quedó en la banca.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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En la historia de las 22 ediciones de la Copa del Mundo, ocho futbolistas han sido inscritos con 40 años, siete jugaron y uno se quedó en la banca (siete guardametas y un jugador de campo).

El mítico portero de la extinta Unión Soviértica Lev Yashin llegó al Mundial de México ’70, con 40 años y 221 días, pero se quedó en la banca por lo que Ángel Labruna siguió como el más veterano con 39 años y 260 días.

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En España ’82, Dino Zoff cumplió su tercera participación con Italia. Al iniciar el certamen impuso récord con 40 años y 106 días, tras disputar la final contra Alemania lo dejó en 40 y 133.

Cuatro años después el guardameta de Irlanda del Norte Pat Jennings estableció nuevo registro ante Brasil justo en su cumpleaños 41.

En Estados Unidos ’94, el camerunés Roger Milla se apoderó de la marca al jugar ante Rusia a los 40 años y 230 días, mientras que el portero Peter Shilton disputó el tercer lugar con 40 y 133 días.