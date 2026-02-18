Mundial 2026 Estadio Universitario será sede de entrenamiento para Mundial 2026 La casa de Tigres de la Liga MX tiene todo acordado, a falta de ser oficial, para recibir a alguna selección.

Video México presume múltiples sedes para selecciones en el Mundial 2026

El Estadio Universitario se puede convertir en sede oficial de entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en este verano.

De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, se espera que en las próxmas horas se haga oficial tras una última inspección de autoridades de la FIFA en el 'Volcán'.

TUDN pudo saber que el Club Tigres firmó un contrato con FIFA para ceder las instalaciones en periodo mundialista, tiene todo aprobado y certificado, y la semana pasada un especialista de la FIFA aprobó ya el césped del estadio de la Liga MX.

Se habla que la selección de Japón, que integra el Grupo F y que tendrá compromisos en Monterrey en el Estadio BBVA que es sede deJapón, integrante del grupo F, es la más avanzada para poder entrenar en el Estadio Universitario en el verano.

Asimismo, la Asociación de Futbol de Japón tiene la intención y avanza en sus pláticas con Tigres para que el Centro de Entrenamiento Tigres sea su base de entrenamientos fuera del periodo FIFA para su proceso de adaptación. Hay que recordar que el CET no es una sede aprobada por FIFA, por lo que el arreglo es directo con Tigres y la JFA.

TIGRES SIN ESTADIO UNIVERSITARIO EN LIGUILLA



TUDN pudo saber que más allá de que se presten las instalaciones del Estadio Unversitario a la FIFA para el Mundial 2026, el cuadro de Tigres llegó a un acuerdo de cara a la Liguilla.

Cabe recordar que FIFA toma posesión de todos los recintos, sedes de entrenamiento y demás, en semanas previas a la Copa del Mundo, lo que en dado caso puede impedir que se tenga más actividad.

Ante esto, todo está acordado con la FIFA para que el club pueda jugar una hipotética Liguilla en su casa.